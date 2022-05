Toda chica tiene sus productos de belleza favoritos, un delineador o labial que no cambias por nada porque sabes que te va bien y que la fórmula funciona para toda ocasión. Valentina Pinault, la hija de Salma Hayek, no es tan distinta a otras chicas en esta cuestión, y es que tienen sus básicos imprescindibles cada vez que busca completar su look. Porque no, aunque sea hija de una actriz internacional y un magnate de la moda, la joven de 14 años no siempre se alista para salir con la ayuda de un maquillista profesional que tiene en casa 24/7.