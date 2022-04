Valentina Pinault, hija de Salma Hayek, revela el gran secreto que tiene con su mamá

“Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre cuatro. Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, recalcó.

Con respecto a su gusto por la moda la joven dijo: “Probablemente hay días en los que quiero llevar algo totalmente negro y hay otros donde puedo llevar muchos colores. Depende de quién quiero ser. Y también lo hago con mi pelo y mi maquillaje, porque suma algo a la persona que quiero ser ese día: me encanta el maquillaje, tengo mucho, pero no me lo hago para ser muy linda o porque me quiero quitar imperfecciones”, expresó.