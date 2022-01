La dieta saludable de Amal Clooney, ¿qué come durante el día?

Amal Clooney lleva una vida muy activa. Además de su carrera como abogada, su papel como esposa de George Clooney, una estrella de Hollywood, la coloca en eventos llenos de gala y celebridades; y si a ello le sumamos su papel como activista y escritora, el tiempo en su semana se reduce aún más. Pero no lo suficiente como para no pasar tiempo de calidad con sus mellizos, Alexander y Ella Clooney. Cumplir con una agenda así requiere una alimentación balanceada, y es justo lo que lleva en su casa en el pintoresco pueblo de Sonning en Berkshire, en el río Támesis. Aunque también la podemos ver de vacaciones en la casa de George, a las orillas del lago Como, en Italia, en donde también cumple con su régimen alimenticio. Pero, ¿qué come?

De acuerdo a Heat, la mamá de los pequeños mellizos suele desayunar una sopa de algas, que a veces acompaña con un huevo cocido. ¡Mucha proteína para iniciar el día! Y es que, al parecer, Amal sigue una dieta mediterránea de pescado, algo por demás saludable.

A la hora del lunch, la señora Clooney reveló a Vogue que elige platillos como ensalada, espagueti con albóndigas de pavo, y pechuga de pollo al limón. Claro que estas opciones no serían posibles sin la ayuda de un chef personal, en su caso Viviana Frizzi, como lo reveló a People. Una profesional que ha estado con la familia desde 2013.

La abogada de 43 años también deja espacio para comer pizza. Una vez a la semana, Viviana prepara este plato tradicional italiano. La especialidad es Margherita y la acompaña con ensalada. En otras ocasiones, la mesa también presenta platos libaneses o hindús, así como sushi o algunos guisos italianos.

Geroge admite la gran ayuda que tienen en casa gracias al sazón de la chef: “Vivi cocina casi todas las noches para nosotros, porque tenemos a los gemelos. Salir no es tan fácil ni tan interesante como solía ser. Además, todos nuestros amigos prefieren comer de su comida antes que ir a un restaurante local en Como o en Londres”, reveló el actor de 60 años.

La familia no tiene penados los snacks, y a la hora de divertirse o ver una película en el cine privado que tienen detrás de su casa de la piscina. Ahí, una variedad de golosinas está a la orden de la familia, incluida una máquina para hacer palomitas. Porque, ver una película en tu sala de cine no sería lo mismo sin el sabor de las rosetas que tanto nos gustan.