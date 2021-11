Las confesiones de George Clooney sobre su vida junto a Amal: ‘Nunca pensé en casarme ni tener hijos’

Recientemente, George Clonney se ha sincerado sobre su etapa familiar y como hombre casado junto a la abogada Amal Alamuddin, con quien lleva cinco años de matrimonio y siente una profunda admiración. Así lo confesó durante una charla en el podcast WTF con Marc Maron, en el que reveló algunos detalles sobre los papeles que ha interpretado y resaltó que el rol de papá (de sus mellizos Ella y Alexander) está siendo su favorito ahora a sus 60 años. Del mismo modo, admitió que no se veía con hijos hasta antes de caminar al altar en 2014.

©GettyImages



George Clooney y Amal Alamuddin

La estrella de Hollywood atribuye directamente a su eposa el cambio de mentalidad en este sentido, ya que se enamoró tanto de ella que todo lo que llegó después a su vida fue el resultado de algo natural y espontáneo.

“Yo nunca pensé en casarme o tener hijos, pero todo cambió cuando este ser extraordinario llegó a mi vida y me enamoré locamente de ella. Desde el minuto uno, supe que con ella todo iba a ser diferente”, declaró Clooney.

Del mismo modo, recordó que en el preciso momento en el que Amal estaba a la espera de sus retoños se quedó en un verdadero estado de shock y sorprendido por la gran noticia que le daría un nuevo rumbo a su existencia.

©GettyImages



La pareja lleva cinco años de casado

Al respecto admitió que sentía “poco preparado” para la paternidad, ya que no tenía ese proyecto de familia en su mente. “No sabía que tendría gemelos”, resaltó.

El eterno galán agregó que “lo pensó durante un minuto” y que no creía que ninguno de los dos hubiera “tomado una decisión” sobre los niños en ese momento. “Y luego le dije: ‘Bueno, quiero decir, si estás dentro’ y ella dijo: ‘Creo que deberíamos intentarlo’. Debo decir que fue muy emotivo porque realmente estaba convencido de que ese no era mi destino en la vida y me sentía cómodo con eso”, puntualizó.