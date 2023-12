Selena Gomez cambia de look y se pasa al lado de las rubias

Selena Gomez tiene un nuevo look del que todos empiezan a hablar. La actriz y cantante sorprendió a sus seguidores con una publicación de la mano de su marca de maquillaje, Rare Beauty para mostrarse más rubia que nunca. Decidida por un cambio radical, Sel dejó atrás su melena castaña para apostar por un tono mucho más claro que va perfecto para los días más soleados.

Selena Gomez ahora es rubia

“Nuevo look. Ahora necesito nuevos labiales y sombras de Rare Beauty”, escribió junto a la selfie que dejó sorprendidos a sus seguidores. Como es costumbre en sus fotos, los colores están cuidados y la gama de colores combinan a la perfección. En este caso, su look rubio destacaba perfecto junto a su manicura con tonos pastel que dejaron “obsesionados” a sus fans.

Aunque ya habíamos visto a Selena Gomez con el cabello rubio, esta vez su look es mucho más chic con ondas largas y la raíz un poco más obscura.

Paso a paso, el color de Selena Gomez

La cantante puso este delicado trabajo en manos de los expertos en color de Nine Zero One, Nikki Lee y Riawna Capri, quienes explicaron en sus redes sociales el paso a paso y los productos utilizados para llegar a este tono de rubio, así como los cuidados que debe tener Selena en casa para evitar que se desvanezca en pocos días.

Selena había llevado un tono rubio en el pasado, aunque con un estilo más corto en el cabello

Las expertas primero protegieron el cabello de Selena para después decolorarlo. El proceso tardó, pero en cuanto su cabello empezó a mostrar un tono amarillo, retiraron el producto. “El proceso completo requirió 200 papeles aluminio para cubrir el cabello, varios bowls de decolorante ¡y ocho horas de magia en el cabello! ¡Definitivamente valió la pena! ¡Su cabello se ve y se siente increíble!”, comentaron sobre este gran trabajo.

