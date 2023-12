¿Cómo hace Kim Kardashian para lucir una melena larga y bien cuidada?

Una de los sellos de identidad de Kim Kardashian es esa hermosa melena que a veces luce a medio recoger, con ponytail, largas trenzas o completamente libre, ¿siempre se tratan de extensiones capilares? Pues no, sabemos que cuida mucho su cabello y uno de sus secretos para mantenerlo sano, fuerte y en constante crecimiento es un sencillo truco que está al alcance de tus manos.

Las propiedades del arroz son tales que incluso a partir de la receta de agua de arroz se ha dado paso a la keratina de arroz, que alisa y reconstituye el cabello

Y aunque las Kardashian tienen un verdadero emporio en el mundo de la cosmética, no es un secreto que muchas veces prefieren utilizar recetas caseras con ingredientes naturales para su cuidado personal.

Ese ingrediente realmente cotidiano que usa Kim, pero que tiene grandes propiedades para la piel y el cabello, es el agua de arroz. Uno de los principales componentes de este cereal es el inositol, que según un estudio de la compañía Kracie Home Products ayuda a reparar el daño que pueda presentar la fibra capilar así como a incrementar su barrera protectora.

Aplicando la mascarilla de agua de arroz en el cabello un par de veces por semana, podrás notar que tu melena puede crecer hasta 2 cm cada mes, según sus fieles usuarias

Aplicar el agua de arroz en tu melena no solo la fortificará y la hará crecer, sino que reducirá el frizz a la vez que le brindará elasticidad. Este truco no es nada novedoso, se trata de una receta milenaria que ponían en práctica las mujeres en la antigua China, mientras que un estudio del International Journal of Cosmetic Science reseñó que se utilizaba este cereal con fines cosméticos desde el periodo Heian japonés.

La experiencia de Kim

Kim compartió con Kourtney este secreto oriental, y ella no tardó en probarlo y ofrecer el paso a paso en Poosh: “Muchos países de Oriente han usado esta receta natural por años, aprovechando sus beneficios sanadores y nutricionales”.

El agua de arroz tiene múltiples beneficios: como tónico para la piel, acondicionador para el cabello, tratamiento para el acné y energizante natural

¿Cómo se prepara este tónico capilar a base de arroz?

Enjuaga el arroz crudo y escurre el agua. Coloca el arroz limpio en un bowl y cubre con una taza y media de agua. Déjalo en remojo durante al menos una hora (máximo 24 horas). Cuela el arroz, guarda el agua en un envase. Antes de aplicarlo en tu cabello debes lavarlo con shampoo. Aplica el tónico realizando un masaje sobre el cuero cabelludo y déjalo actuar mínimo por 20 minutos. Luego enjuaga con abundante agua. Repite este procedimiento una o dos veces a la semana para notar los resultados.

Si tienes el cabello rizado, el agua de arroz puede servirte como acondicionador casero porque mejora la elasticidad y ayuda a repararlo

¿Qué aporta el agua de arroz al cabello?

El líquido con los extractos del arroz es rico en vitaminas A, B, D y E, aminoácidos, selenio, ácido fólico, magnesio, niacina, hierro y calcio. Un potente arsenal para reconstituir hasta el pelo más seco y maltratado: le aportará brillo, fortalecerá los folículos capilares, estimulará su crecimiento y puede contribuir a eliminar la caspa, en caso de haberla.

