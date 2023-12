No solo ser la reina de los labiales dentro del mundo de la cosmética es lo que caracteriza a la pequeña del clan Kardashian-Jenner. Kylie Jenner también es adicta a los cambios de looks, los cortes y colores en su melena hablan por sí mismos, tanto que casi no le duran ni media temporada.

Y como la cabellera de la empresaria se ha convertido en parte de su marca personal, queremos repasar esos cambios camaleónicos, entre ese blond ultra llamativo o ese brunette natural, para que así nos ayuden a decidir con cuál luce mejor la creadora de Kylie Cosmetics, ícono de estilo entre sus millones de seguidoras.