Gaby Espino nos revela los secretos de su skincare que vas a querer copiar

El cuidado de la piel es prioridad en las mujeres, y una adecuada rutina de skincare puede cambiar por completo la manera en la que luces. Gaby Espino lo sabe muy bien y en una entrevista con HOLA! USA reveló cuáles son sus básicos a la hora de limpiar las impurezas. De la mano de Neutrogena, la actriz venezolana contó su experiencia con la colección Rapid Tone Repair, de la que es imagen, y cómo la vitamina C de Alta Potencia ha hecho maravillas por su piel.

Gaby Espino está feliz con los novedosos productos de Rapid Tone Repair, by Neutrogena

“Venimos del verano. A todas se nos mancha la piel aunque nos protejamos del sol, siempre tenemos una que otra manchita y estos productos están formulados con un 20% de vitamina C. Ayuda a emparejar el tono de la piel en sólo una semana”, dijo muy sonriente y fascinada por recomendar el suero de unidósis que le ha dado buen resultado.

Además del sol, Gaby encontró nuevas marcas en su piel debido a sus embarazos, mismas que se pueden ver de manera natural en los anuncios del producto. Lejos de molestarle, para ella fue un acierto verse tal como es para demostrar los buenos resultados de Rapid Tone Repair.

Gaby está muy emocionada con estos productos, pues notó cambios positivos de inmediato

“Siempre he tenido estas manchitas, sobre todo después de que tuve a Oriana y Nickolás, mis hijos. Hay muchísimas mujeres que tenemos el mismo “mal”, y el sol de Miami es matador aunque me ponga protector solar. A pesar de eso me empezaron a salir machitas, sobre todo cuando hace mucho calor. Es un producto para usar en casa que puedes encontrar en farmacias o tiendas, sin ir a un médico”, explicó.

Pero, ¿cómo es que Gaby Espino utiliza este producto en su rutina de belleza? De entrada, debemos decir que Rapid Tone Repair se puede usar de día y de noche. Y la actriz hace hincapié a la importancia de usar protector solar después de aplicar productos con vitamina C.

“Es básico desmaquillarse todas las noches. No importa qué tan cansada llegues. Así tengas los wipes en la mesa de noche y te lo quitas acostada, pero hazlo. Si no la piel va envejeciendo y perdiendo elasticidad. Tomar mucha agua también ayuda mucho”, dijo sobre los consejos que todas conocen pero a los que muchas no hacen caso.

Un tono más parejo, hidratación y mucho brillo natural es lo que Gaby Espino consiguió con Rapid Tone Repair

“Soy muy constante con mi rutina, con mi suero, mi hidratante. Me gusta mucho la línea Hydro Boost porque tiene ácido hialurónico y me hace bien. Tengo la piel un poco reseca y con esa línea la mantengo hidratada”, agregó. Además, Gaby usa crema para el contorno de ojos y el cuello. Y, por supuesto, protector solar. “Estoy tan maniática que casi me lo pongo de noche”, dijo entre risas.

La también modelo explicó que no hay pretexto para olvidarse de la protección solar, pues además de que viene en crema o aerosol, también se puede encontrar en diversos productos de maquillaje, como el blush. “Trato de darle vitalidad a mi cara y nutrición. La vitamina C es como comida para la piel”, expresó luego de revelar que los cuidados de la piel son una de sus cosas favoritas.

Oriana, la hija mayor de Gaby, aprendió desde pequeña la importancia de cuidar la piel

Gaby Espino tiene en casa a una niña que pronto comenzará su propia rutina de belleza, y aunque no tiene cremas a su edad, toda la vida ha visto a su mamá cuidarse tanto que lo ha aprendido muy bien. “Le compro su jaboncito para la cara, todo acorde a su edad. Le he ido enseñando que eso es salud para su piel”, dijo la orgullosa mamá.

Bella por dentro y por fuera

Gaby no sólo pone atención a su cara, también lo hace a su físico y qué mejor manera de lograr una figura bella que con alimentación balanceada y mucho ejercicio. En meses pasados mostró un gran cambio que la tiene muy feliz. Gracias al tiempo que ha pasado en casa debido a la pandemia, la actriz encontró varias horas que dedicó para ella y que han dado buen resultado.

“Hice cosas para las que decía que no tenía tiempo. Leer, pasar tiempo con mis hijos, comer sano porque entre tantas giras decía que ya no tenía tiempo y venía comiendo mal porque estaba de viaje, perdonándomelo porque me lo merecía después de tanto trabajo”, reveló. “Los resultados me hacen sentir más ligera porque bajé de peso. Sentirme así me hace querer hacer ejercicio, montar en bicicleta con mis hijos... y no es que antes no lo hiciera, pero sí me sentía pesada”, agregó. Gaby lo logró con pilates, un ejercicio sin el que ya no se siente completa.

La actriz recién se pasó al lado de las rubias, y aunque se trata de un cambio de look para interpretar al personaje con el que regresará a las telenovelas, aún no puede dar muchos detalles de ese proyecto. “No me dejan decir nada. Pero lo que te puedo decir es que comienzo proyecto”, reveló entre risas muy cómoda con el rubio que hoy lleva en la melena.

