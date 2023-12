Gaby Espino logró su increíble pérdida de peso con la ayuda de Yeraldine Rodriguez, su entrenadora

Gaby Espino dejó a todos impactados con un sorprendente cambio físico al que se sometió con mucha entrega. Después de ver que su cuerpo había cambiado por unas libras extra, la actriz tomó las riendas y se dedicó a bajar ese peso hasta lograr su meta. Aunque los resultados aparecieron en sus redes sociales de la noche a la mañana, el camino no fue nada sencillo para ella, pues requirió de mucho esfuerzo, disciplina y dedicación que logró gracias a su determinación y a la ayuda de su entrenadora de Pilates, Yeraldine Rodriguez, una inspiradora venezolana con 12 años de experiencia.

En una entrevista con HOLA! USA, la instructora nos contó los secretos de este increíble cambio físico y los tips que recomienda para que todas puedan lograr su objetivo de bajar de peso con ayuda de esta método.

Gaby Espino logró bajar de peso gracias a su determinación y la ayuda de su entrenadora, Yeraldine Rodriguez

“¡Está flaquísima! Yo la he ayudado a tonificarse. Tengo que decir que ella vino aquí delgada, no puedo decir que ella vino con kilos de más porque estaría mintiendo, pero ella vino acá delgada y la hemos ayudado a tonificar cada vez más y cada vez mejora más en cuanto a la forma del ejercicio”, dijo la instructora sobre el notable cambio de Gaby, a quien le dio todo el mérito, pues es ella quien perdió las libras extra.

Además de Gaby, Yeraldine ha ayudado a famosas como Clarisa Molina, Ariadna Gutierrez y Geraldine Marcel, aunque su estatus de fama no es factor para recibir un trato diferente. “Te voy a decir la verdad, yo soy súper nula con esto de las actrices, a mí me dicen quién es esta y yo no sé, yo a todas las trato igual, de verdad que no hay una separación entre una y otra”, se sinceró.

Su entrenamiento parte de la zona que la persona que se ponga en sus manos desea tonificar. “Sencillamente cuando ellas vienen acá la primera vez les pregunto cuál es la zona que más quieren atacar, entonces en esa zona nos basamos. Pero básicamente es lo que la persona desee porque como también son clases muy privadas es muy fácil de hacerlo”, explicó.

Y en el caso de Gaby, la actriz quería enfocarse en los brazos y glúteos. “O, por ejemplo, tengo una gala pronto y se me van a lucir únicamente los brazos, vamos a enfocarnos ya mismo en los brazos, entiendes? Básicamente es eso, es lo que pida el cliente”, aseguró.

La rutina de Yeraldine, con Gaby y todos sus clientes, es “ruda”, como ella misma lo asegura. “La clase dura una hora y tienes que venir mínimo dos veces a la semana para ver el resultado. Es sin descanso, non stop, y si tú quieres descansar tú te detienes pero yo nunca te voy a decir descansa” detalló. Pero, aunque parezca mucho, los resultados hablarán por sí mismos y ayudarán a motivar a seguir con el entrenamiento.

¿Por qué hacer Pilates?

El Pilates trabaja el músculo de adentro hacia afuera por eso el músculo es alargado y se tonifica. Yeraldine asegura que su método es con máquinas Reformer, creadas por Joseph Hubertus Pilates. Y combinándolo con una buena alimentación, entrenando todos los días y siendo disciplinada de hacer cardio, los resultados llegarán más rápido.

Con el entrenamiento diario, una dieta balanceada y la motivación adecuada, Yeraldine Rodriguez asegura que los resultados son visibles en poco tiempo

“Además acá yo las motivo: ¿qué estás comiendo?, ¿por qué no haces esto?, ¿por qué no haces lo otro?, mira esta receta, osea, es como un complemento de una cosa tras otra”, contó sobre las clases privadas que imparte en un estudio privado que a sus clientes les encanta por la tranquilidad que los rodea.

Los siete tips de Yeraldine Rodriguez para un exitoso cambio físico con Pilates

Apoyarlas en la alimentación. ¿Qué es lo que estás comiendo? Apenas llegan, ¿qué comes? Siempre eso es lo primero. Las aliento en hacer cardio. Les digo: tienes que venir todos los días porque así viniendo cinco días a la semana vas a ver resultados. Me apoyo mucho en que se hagan masajes, aunque sea una vez a la semana. El masaje ayuda mucho, no importa si es reductivo o no. Lo importante es para mover la piel, cuando le dan el masaje la apariencia de la piel cambia. Así sea drenaje linfático. También les digo mucho de los baños en la bañera, porque te ayudan a desintoxicar el cuerpo, te ayudan a depurarlo. Siempre recomiendo el ayuno, mínimo de 12 horas, que es el que yo hago. Les digo que mientras menos tomen alcohol mejor. Y siempre digo que entre lo más natural comas es lo mejor. Entre el alimento lo menos procesado posible es lo ideal para tu cuerpo.

