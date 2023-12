Los secretos de Clarissa Molina para acelerar el metabolismo

Amamos cuando las celebs comparten sus secretos. Y es que en esta oportunidad Clarissa Molina contó el paso a paso de una de sus recetas para acelerar su metabolismo. En un video publicado en su canal de una conocida red social, la presentadora de televisión compartió varios tips muy saludables que la ayudan a conservar su curvilínea figura.

Sencillo, práctico e incluso avalado por otras famosas, esta dominicana confía en un ingrediente que es catalogado como un superalimento. Nos referimos al vinagre de manzana. En las próximas líneas, te contaremos todos los detalles. ¿Lista?

La celeb también dio otros tips para acelerar el metabolismo

En el video Spring Brake Healty Tips with Clarissa Molina, la también modelo compartió una receta muy sencilla que, según revela, la ayudan a acelerar su metabolismo. Se trata de una bebida donde el protagonista indiscutible es el Apple Cider Vinegar. Para prepararla, solo necesitarás dos cucharas del ingrediente estrella, canela, un vaso con agua, el zumo de medio limón y manzana verde cortada en pedacitos.

La receta paso a paso

Lo primero que hace esta famosa, es colocar el agua en una jarra pequeña. ¡Importante! Antes de agregar las dos cucharadas de vinagre, debe agitarse muy bien la botella para que se mezcle bien el contenido. Seguidamente agrega dos cucharadas de vinagre en el agua, una pizca de canela, el zumo del medio limón y las manzanas cortadas. Esta mezcla deberá colocarse en la nevera y dejar reposar hasta el día siguiente.

Este vinagre también es usado en tratamientos de belleza

Más tips

Pero sus trucos no terminan allí. Tras culminar su receta, también compartió otros tips que funcionan muy bien para darle un boost al metabolismo. Uno de ellos, es consumir café (moderadamente) o té verde, reemplazar aquellos alimentos poco saludables y beber suficiente agua. Incluso dio un truco para aquellas que no son muy amantes del vital líquido: “Coloca algunas rodajas de naranja o fresas para darle sabor”, y de esta forma poder ingerir mayor cantidad diaria de agua.

¿Por qué vinagre de sidra de manzana?

No te culpamos si te preguntas, cuáles son realmente sus beneficios. Un estudio realizado en Japón en 2009, indicó que este tipo de vinagre puede provocar cambios metabólicos que ayuden a la pérdida de peso. De hecho, hay recientes evidencias que aseguran que el ácido acético (componente del vinagre) puede activar el metabolismo de las grasas, ayudando a perder peso y reduciendo la ansiedad por comer azúcar.

También conocido como ACV, este superalimento guarda beneficios para pacientes con diabetes tipo 2; e incluso ayuda a blanquear los dientes, según cita el New York Times. Sobre este último beneficio, es conocido que Khloe Kardashian limpia su dentadura con este ingrediente.

Miranda Kerr usa vinagre de manzana para cuidar su cabello

Otras famosas confían

Clarissa Molina no es la única en confiar en el vinagre de sidra de manzana para cuidar su figura. E! News cita a Meghan Fox: “Simplemente limpia mi sistema por completo”. Mientras que en declaraciones a Into the Gloss, Miranda Kerr, explicó que suele usarlo para que su cabello luzca radiante. “Te pones un poco en la ducha como enjuague, y luego lavas. No huele tan bien, pero luego usas acondicionador y el olor desaparece”, dijo.

Otra famosa que no se resiste a sus poderes, es Kourtney Kardashian. Para People, confesó que lo ingiere dos veces al día. “Cada mañana, cuando me levanto, tomo suplementos de colágeno con el estómago vacío… Aproximadamente 20 minutos después del colágeno, generalmente bebo una cucharada de vinagre de sidra de manzana orgánico mezclado en un vaso de agua”, confesó.

“Ambos hábitos tienen muchos beneficios para la salud que afectan todo, desde la piel hasta la forma en que el cuerpo procesa los nutrientes”, explicó empresaria.

Kourtney Kardashian lo consume dos veces al día y en ayunas

Para el cuidado de tu piel

Además de sus efectos en el metabolismo, azúcar en la sangre y maravillas en tu salud bucal, este producto estrella también es usado para cuidar la piel. De hecho, Scarlett Johansson es fiel a sus beneficios.

Todas las noches, usa vinagre de manzana para lavarse el rostro. “Hace un tiempo, comencé a investigar el cuidado natural de la piel”, explicaba a Elle. Y es que el vinagre de manzana ayuda a mantener el pH y los tonos adecuados de la piel al mismo tiempo. “Si tu piel es problemática o tienes muchos brotes, es realmente curativo. Es un poco apestoso, pero si no estás durmiendo en casa de tu novio, ¡es realmente efectivo!”, expresó entre risas.

Como lo ves, el vinagre de sidra de manzana guarda grandes propiedades. Muchas celebs apuestan por sus beneficios. Recuerda que siempre es importante consultar con un especialista para tener mayor información. Así que anímate a conocer mucho más sobre este versátil superalimento consultando con un especialista.

