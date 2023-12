El truco de Meghan Markle con el que define sus pómulos y barbilla

¿Seguro que te has preguntado por los trucos de belleza de la duquesa de Sussex para estar siempre radiante? Pues aquí te damos al menos varias respuestas –y una de ellas seguramente te sorprenderá–. No es secreto que Meghan Markle prefiere incluir en su rutina antiedad alternativas naturales como el bótox orgánico –antes del bótox inyectado– o cosméticos a base de aceites esenciales, así que no te debe extrañar que también recurra a otra alternativa ‘libre de quirófano’ para un rostro relajado y resplandeciente

©GettyImages



“Un músculo masajeado es un tejido más saludable y también se verá más juvenil”, aseguró Nichola Joss a Into The Gloss

Masaje Facial

El secreto de la esposa del Príncpe Harry se llama Bespoke Sculpting Inner Facial (60 minutos cuestan unos $430), un masaje que permite eliminar la tensión desde adentro, activar el sistema linfático y sanguíneo, fortalecer las fibras musculares, drenar los tejidos, eliminar toxinas y ‘redibujar’ los contornos faciales.

Esta técnica ha sido creada por la facialista de cabecera de Meghan, la inglesa Nichola Joss, quien atiende en Londres, pero también tiene una sede en New York. Entre sus clientes figuran famosas como Kate Moss,Cate Blanchett, Hilary Swank, Jennifer López,Kate Winslet, Gweenth Paltrow, Scarlett Johansson y Gisele Bundchen y muchas de ellas acuden a este popular tratamiento antes de un evento en la alfombra roja.

©@nicholajoss



El estrés excesivo puede causar bruxismo (apretar la mandíbula fuertemente mientras duermes)

“Los días que acudo a esta cita mis pómulos se marcan más y la línea de la mandíbula se ve más definida”, declaró la famosa durante una entrevista antes de su boda real para Birchbox. Meghan es fanática de estos faciales de efecto relajante y además incorpora en casa una rutina de mantenimiento y masaje para prolongar los resultados.

En su página web, la experta en belleza afirma que el masaje está diseñado junto a “un cóctel de productos a medida para ofrecer un tratamiento personalizado especialmente para su piel” con la finalidad de darle un aspecto radiante y fresco. Es por ello que antes del tratamiento, la especialista incluye un shot de colágeno marino ingerido para potenciar el efecto sobre el tejido cutáneo desde adentro. Una opción no invasiva y relajante que dejará tu rostro radiante como el de las celebridades. ¿Te atreverías a probarla?

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...