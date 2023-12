El último dispositivo de belleza que ya cuenta con el sello de aprobación de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha sido referente de moda y belleza desde que saltó al estrellato gracias a su papel de Rachel en la inmortal serie Friends. Hoy, con 50 años, sigue reinventándose y triunfando con todo proyecto que se propone.

La actriz no solo tiene éxito con sus nuevos shows televisivos si no que también su reciente incursión en el mundo de las redes sociales le ha valido un Guinness World Record –al conseguir un millón de seguidores en poco más de cinco horas. No es de extrañar, los fans de la actriz esperan emocionadas que en algún momento Jen desvele en sus redes alguno de sus secretos para lucir una piel tan fantástica.ha sido referente de moda y belleza desde que saltó al estrellato gracias a su papel de Rachel en la inmortal serie Friends. Hoy, con 50 años, sigue reinventándose y avasallando con todo proyecto que se propone.

Jennifer ya había confesado utilizar skin rollers para estimular la producción de colágeno en su piel, suavizar arrugas y eliminar manchas

Esta vez se trata del Vibrating t-bar ($195.00), un dispositivo de la maquilladora profesional, Jillian Dempsey, creada para esculpir y contornear la piel de tu rostro, permitiendo que sérums y humectantes penetren a niveles más profundos.

"Te sientes tan bien colocando el aceite en tu rostro y dejándolo rodar", confesó Jennifer en una entrevista a InStyle. ¡Vaya secreto! El lujoso rodillo creado por la maquilladora de Jennifer y de otras celebs como Emilia Clarke y Kristen Stewart, está hecho de oro de 24 quilates y, según su creadora, vibra masajeando el rostro, aliviando cualquier tensión en los músculosy ayudando a eliminar toxinas de las células.

¿Cómo se usa?

Comienza por eliminar todo el maquillaje de tu rostro. Puedes aplicar tu humectante favorito, pero solo un poco. El preferido de Jennifer es la loción hidratante de Aveeno ($24.99).

Esta herramienta es ideal para hombres y mujeres que quieren recibir un masaje relajante en el rostro y sentir los músculos faciales instantáneamente relajados

Para esculpir los pómulos debes desplazar presionando la barra suavemente por la mejilla hacia arriba hasta las sienes durante cinco minutos por cada lado de la cara. Si quieres contornear la mandíbula, debes mover y presionar con suavidad la barra debajo de esta área y del mentón hacia el cuello, también durante unos cinco minutos.

Las líneas de expresión pueden verse reducidas con su uso, para ello, deberás estirar suavemente la piel con los dedos índice y pulgar. Desliza rápidamente la barra hacia arriba y hacia abajo en un movimiento vertical.

