Alejandra Espinoza nos cuenta si hace o no dieta para mantenerse en forma

Alejandra Espinoza tiene una piel digna de presumirse y en cada una de las fotografías que publica, sus seguidoras tienen siempre la misma duda: ¿cuál es su rutina de belleza para tener un cutis sin imperfecciones? Pero la admiración hacia la ex Nuestra Belleza Latina no queda ahí, otros más se preguntan cómo hace para tener una figura esbelta con la que presume los outfits más sencillos y cómodos, o los vestidos más glamourosos.

La también presentadora conversó con HOLA! USA y nos reveló si es que lleva una dieta especial para estar en forma y cuáles son sus mejores consejos para mantener una piel limpia, saludable y sin impurezas.

Alejandra Espinoza revela los secretos para tener una piel sin imperfecciones

Cuando se trata de la cara, Alejandra Espinoza tiene un regla de oro: “Lo más importante, se los digo siempre que tengo la oportunidad y se los recontrarrepito es que nunca se duerman con maquillaje”, aseguró. La presentadora de NBL El Reencuentro sigue esta rutina al pie de la letra, incluso en uno de sus videos en YouTube explicó que primero se limpia la cara con desmaquillante y después con aceite de coco natural.

Este régimen de limpieza lo aplica incluso cuando está en casa, sin salir y sin gota de maquillaje. “Lavarse la cara en la mañana y en la noche aún cuando no se hayan maquillado”, enfatizó.

La ex Nuestra Belleza Latina lava todos los días su cara, aún cuando no se maquilla

Otra de las reglas básicas que muchas chicas pasan por alto es el uso de bloqueador solar. “Puedes tener el tratamiento más caro o los más baratos, pero si no te pones bloqueador solar, de nada te sirve”, explicó. Y es que este producto ayuda a evitar daños causados por el sol como manchas y arrugas, además de evitar algunas enfermedades de la piel.

“Puede que no tengas nada en tus cremas, pero ciempre debes tener un blqueador solar. Es lo que ayuda a que la piel no se maltrate”, agregó insistente para que sus seguidoras tomaran nota.

¿Dieta o antojos?

En busca de una figura estilizada como la de Ale, la de Tijuana, muchas chicas se limitan a comer pocas cosas, las cuales consideran bajas en grasa y calorías. Pero ese no es el caso de la mamá de Matteo, quien cede a cualquier antojo que tenga, eso sí, de manera moderada.

“No como en cantidades muy grandes, pero si algo se me antoja lo preparo. Cuando voy a una fiesta nunca me aguanto, nunca me limito en que si esto sí o esto no. Y mientras estoy en casa trato de comer lo más saludable que puedo”, contó.

“Hago ejercicio. Hago mucho ejercicio todos los días. Si acaso el sábado y domingo es el día en el que estoy un poco floja. Todos los días lo hago precisamente porque me gusta mucho comer”, aseguró.

Para no limitarse con la comida, Alejandra Espinoza hace mucho ejercicio

Y para mantenerse hidratada, confía en dos grande aliados: “Trato de tomar mucho jugo verde, mucha agua. Últimamente me cuido más de lo que me he cuidado en mis 33 años. Ahora sí estoy dedicada a mí, a mi cuerpo, a entender cómo funciona nuestra arma de trabajo”, dijo contenta.

