¡Cuidado, Mario Dedivanovic! que tu afamada musa y clienta sí que sabe de maquillaje. Solo le bastaron 10 minutos a la mismísima Kim Kardashian para lograr su icónico “smokey look with a litte bit of glitz and glow”. Como toda una experta, la celebrity compartió en un video el paso a paso para lograr uno de sus característicos beauty looks.

Una piel hidratada, el contouring, ojos ahumados y pestañas XL, son tan solo algunas de las claves de este maquillaje con el toque justo de brillo. Sigue leyendo para conocer los detalles de su técnica.