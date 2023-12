La style mogul no escatima en sacrificios para lograr la imagen perfecta, y esto incluye utilizar tacones no sólo para elevarse en estatura sino también en estilismo. ¿Cómo subirle el tono a un simple look de leggins y crop trop? KK responde: tacones. ¿Jeans y t shirt? Tacones. ¿Joggers y bandeau top? You know the drill…