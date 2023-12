6 suplementos que toma Kourtney Kardashian para mantener fuerte su sistema inmunitario

No es secreto para nadie que a Kourtney Kardashian le encanta estar bien por dentro y por fuera, pero ¿cómo lo logra? Si bien es cierto que toma colágeno, hace ejercicios, cuida su piel y tiene una alimentación sana y balanceada, cuando siente que algo no está bien en su organismo -como malestar de gripe-, recurre a un kit de suplementos que tiene preparado para fortalecer a su sistema inmunológico. “Si todos a mi alrededor están enfermos o incluso en el momento en que comienzo a sentirme un poco resfriada, añado algunos suplementos a mi rutina diaria”, compartió Kourt en Poosh.

©kourtneykardash



Kourtney compartió con Yahoo Lifetyle que, cuando siente que se va a resfriar, toma Grace’s apple tea –receta de la niñera de su hijos–

Durante el invierno, suelen incrementarse las probabilidades de resfriarse, así que la celeb sigue al pie de la letra las recomendaciones de su médico: dormir lo suficiente, mantenerse hidratada y tomar seis suplementos para mantener la guardia arriba ante cualquier enfermedad. Se trata de complementos que fácilmente se pueden conseguir una drugstore y sirven para reforzar al sistema inmunológico, así que toma nota:

©Poosh



Con sus 40 años, Kourtney luce una piel radiante

El primero se trata de un antioxidante de papaya fermentada (FPP), Classic Papaya Immune Booster/Antioxidant Supplement ($60,00), un suplemento dietético japonés, que en este caso viene en una presentación en polvo soluble y se coloca debajo de la lengua para estimular naturalmente el sistema inmunológico.

Además, toma orégano en aceite en una presentación de cápsulas líquidas de la marca Gaia Herbs ($22.00), un producto vegano, sin gluten y sin soya, recomendado para ayudar a mantener el bienestar general.

©Poosh



Kourtney Kardashian cuida su piel del envejecimiento con suplementos naturales

También incluye en su dosis diaria cápsulas de saúco negro Black Elderberry Capsules de Gaia Herbs ($24.00) que ayuda a combatir los síntomas del resfriado común por su gran cantidad de antioxidantes. Y para aumentar la energía y reducir la inflamación ingiere cápsulas de hoja de olivo Olive Leaf Capsules de Supreme Nutrition ($26.00).

En esta lista, no podía faltar la vitamina C que es un antioxidante conocido por sus efectos positivos en nuestro organismo, incluída la piel. Lypo-Spheric Vitamin C Packets de LivOn Laboratories ($33.00) le da un boost a su sistema inmunológico. Kourtney prefiere la Vitamina C liposomal porque tiene una mayor concentración de vitamina y el cuerpo la absorbe mejor.

©Poosh



Kourtney ama compartir los suplementos por los que jura con sus seguidores

Y finalmente, a Kourtney le gusta aprovechar las propiedades de la miel. Su preferido, el B. Powered Superfood Honey de Beekeeper’s Naturals ($40.00) que está considerado un super alimento ya que mezcla propóleo, jalea real y polen de abeja, que refuerzan el sistema inmunológico y llenan el cuerpo de energía esos días que te encuentras débil. Puedes consumirlo agregando una cucharada a tu té de la mañana.

Con estas recomendaciones, la fundadora de Poosh muestra una vez más que, cuando quiere mantenerse sana, prefiere las bondades de las opciones que le ofrece la naturaleza.

