El delineado que también sedujo a Selena Gomez (y no es un simple cat eye)

Probablemente la nostalgia acompañaba a Selena Gomez cuando publicó en redes sociales una foto acompañada del texto: “Extrañando nuestras noches en que creamos y bailamos”. En la imagen, no solo llama la atención que está acompañada de la cantante Julia Michaels, hay un detalle que también atrajo muchas miradas: el graphic eyeliner. El delineado de visos geométricos que ha seducido a otras famosas como Eiza Gonzalez, Lucy Boynton, Kendall Jennero Margot Robbie –por solo mencionar algunas– también cautivó a la intérprete de Lose You to Love Me ¡y le queda genial!

©@selenagomez



Selena Gomez también se suma a la tendencia del delineado gráfico



Sin duda alguna, el delineado -que se coronó en las pasarelas de Chanel en 2019- extiende su reinado este año apoderándose de la mirada de las famosas. En esta ocasión también conquistó los párpados de Selena Gomez. La cantante se suma a la ‘alargada’ lista embajadoras del delineado inspirado en los inolvidables maquillajes de la súper modelo de los 60 Twiggi. ¿Y cómo no caer en la tentación? Si esta tendencia es un cat-eye reloded. Incorpora trazos realmente audaces que juegan con lo geométrico para dar la ilusión de que tus párpados flotan.

©@hungvanngo



Selena Gomez apuesta por una mirada felina en diferentes modalidades

Y es que la celebrity es fanática de lucir delineados con efecto felino y al apostar por el eyeliner gráfico, obtuvo una moderna y atrevida forma de ‘rugir’ con la mirada. Pero también amamos cuando apuesta por lo clásico. Sencillamente un trazo cat-eye, bien sea con párpados flotante, trazo bien marcado en negro o incluso logrando el efecto con eyeshadows, Selena luce sencillamente espectacular. ¿Cuál de sus miradas felinas es tu favorita?

