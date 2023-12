Aprobado por Eiza Gonzalez: este es el delineado geométrico que ‘roba miradas’

Si eres amante del maquillaje de ojos y no le temes a los retos, Eiza Gonzalez podría servirte de inspiración para lucir una mirada felinamente alada gracias al eyeliner gráfico, esa tendencia de eyemakeup a la que cada vez se suman más celebrities. continúa ganando cada vez más seguidorashaciendo de las suyas en los ojos de las más famosas. En esta oportunidad, el ‘Twiggy effect’ también contagió a la mexicana que no dudó en presumir su particular delineado en su perfil de redes sociales ¿Quieres lucirlo? Conoce más sobre esta atrevida técnica en las siguientes líneas.

©@eizagonzalez



El delineado gráfico destaca con un natural makeup



La súper modelo y actriz de los 60 Leslie Lawson, mejor conocida como Twiggy, tiene mucho que ver. Su icónico estilo de maquillaje es inspiración para esta propuesta de delineado geométrico que también es conocido como el eyeliner gráfico, o pliegue flotante.

La makeup artist Katie Jane Hughes explicó a Refinery 29, que la técnica consiste en una línea gráfica muy similar a la de Twiggy. Ella asegura que su reaparición se debe a la influencia del minimalismo en el mundo del maquillaje. Para lograrlo, la experta apuesta por un lápiz recién afilado para grabar la línea poco a poco y luego usa un hisopo de algodón puntiagudo para limpiarla –si hace falta–.

©GettyImages



La modelo, actriz y cantante de los 60, Twiggy, era muy conocida por su maquillaje gráfico



Si detallas el maquillaje de Eiza -quien actualmente promociona su nueva película Bloodshot junto a Vin Diesel y Sam Heughan- verás que los grandes protagonistas son sus ojos. Esto se logra combinando el graphic eyeliner con un maquillaje muy natural, como bien lo hizo Pati Dubroff, respondable del look de la actriz: mejillas ligeramente rosadas y labios maquillados naturalmente en tonos nude.

©@samheughan



Genera mayor efecto amplitud combinado el delineado con cejas bien perfiladas

Lo que no debes obviar

Antes de probar este maquillaje de ojos de aires geométricos, debes saber que entre sus particularidades está su efecto de amplitud. Pero no funciona por sí solo. Unas cejas bien perfiladas –como las de Eiza– serán de gran ayuda. Y si además optas por suficiente rímel en las pestañas, créenos, tus ojos sí que se verán más grandes.

Sabiendo esto, todo está encaminado para poner a prueba tu pulso y lucir un evolucionado delineado felino con el sello ‘aprobado’ de Eiza Gonzalez.

