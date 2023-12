El secreto de la eterna juventud que comparten Jennifer Aniston y Reese Witherspoon

Con 50 y 43 años respectivamente, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon siguen luciendo tan jóvenes, bellas y saludables como cuando empezaron sus carreras de actrices. Lejos de lo que pueda pensarse, su secreto no radica en métodos enfocados en los retoques externos, sino en rutinas que trabajan al cuerpo desde el interior.

Ambas afirman seguir sencillas pautas, como tomar jugos verdes todos los días, hacer ejercicio 6 veces por semana, no comer nunca frituras, y guardar ayunas de 16 horas diariamente. Así lo confesaron en una entrevista a Radio Times, y aunque parece una forma de vida muy disciplinada tienen al menos cada semana, un cheat day en el que todo está permitido y pueden descansar y saciar cualquier antojo.

Las actrices han sabido como mantenerse en forma desde el interior



De acuerdo con un estudio publicado en Journal of Human Nutrition and Dietetics, los regímenes de dieta basados en hábitos son beneficiosos y permiten no solo perder peso sino mantenerlo. Es por esto que, para mantener el peso ideal, cada persona debe adoptar una alimentación saludable e incluir diariamente una rutina de ejercicio.

¿Qué es el intermittent fasting?

Esta forma de ayunar por intervalos de tiempo se conoce como intermittent fasting (IF) y se basa en los hábitos de nuestros antepasados, quienes pasaban largos periodos en ayuna. Según los promotores de esta técnica el cuerpo humano está diseñado para estar sin comer durante horas para optimizar la digestión y el rendimiento físico y defienden que el exceso de comida es la causa de múltiples enfermedades.

Jennifer Aniston enfoca su vida en el bienestar y la salud. Para nadie es un secreto que le encantan los tratamientos de belleza, el yoga y la buena alimentación.

Existen diferentes estilos de aplicar este sistema: uno en el que se come regularmente durante cinco días y se ayuna dos días continuos. El que siguen las dos actrices es el que consiste en 16 horas de ayuno con una ventana de 8 horas para comer, pero también hay otra versión muy popular de 12/12.



“Hago un ayuno intermitente, por lo que no ingiero comida en la mañana (...) Noté una gran diferencia al no comer alimentos sólidos durante 16 horas”, contó Jen al medio británico.

Beneficios

Según sus defensores, retrasa el envejecimiento y ayuda a reducir la tasa de mortalidad. Disminuye la inflación, mejora el colesterol y reduce triglicéridos. Tiene efectos positivos sobre el cerebro y las neuronas, e incluso evita la ansiedad. Amplifica la quema de grasa, además de limita el crecimiento de células cancerígenas. También aseguran que disminuye el estrés oxidativo y la acumulación de radicales libres en las células.

Durante la ventana en la que pueden ingerirse alimentos, ambas consumen los famosos jugos verdes, una tendencia que sigue muy vigente entre numerosas celebs deHollywood.



Además de ser colegas, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon comparten 'secretos' para manterse en forma



¿Cómo preparar los jugos verdes y para qué sirven?

Consumir jugos verdes pueden ser muy beneficiosos en tu dieta; deben su nombre a que están hecho predominantemente con vegetales, por lo que están cargados de clorofila, lo que ayuda a oxigenar la sangre para que sea transportada a cada rincón del cuerpo exitosamente.

Te recomendamos que combines frutas de temporada con un par de verdes, recuerda que estos son el ingrediente principal. Una opción deliciosa es la combinación entre pepino, apio y manzana. Solo debes mezclar en medio vaso de agua, 3 ramas de apio, medio pepino y 1 manzana verde. Esta bebida tiene propiedades antioxidantes y muy pocas calorías, pero brinda gran cantidad de minerales y vitaminas.

Recuerda que cualquier cambio en tu dieta debeser consultado previamente con tu médico o nutricionista.

Jen y Reese han vuelto a trabajar juntas en un proyecto totalmente diferente: The morning Show para Appe TV. Quizás la química que proyectaron al interpretar a Rachel y Jill Green en la exitosa sitcom Friends las ha vuelto a juntar –y también sus gustos y hábitos para mantenerse en forma y radiantes–.

