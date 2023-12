Los secretos de Kendall Jenner para estar en forma

Ser una top model como Kendall Jenner implica viajes continuos a lugares exóticos, largas sesiones fotográficas y desfiles para las firmas más aclamadas del mundo. Pero también significa una dieta estricta y un entrenamiento físico acorde que le permitan lucir sus esculturales piernas en los más sensuales modelos de lingerie, al tiempo que le den la energía necesaria para cumplir con todos los compromisos profesionales y personales que llenan su agenda.

Es evidente que la celeb tiene excelentes genes y un metabolismo que la ayuda a quemar rápido las calorías extras o gramos de grasa que pueda ingerir. Sin embargo, no es secreto que hay algunos alimentos que no faltan en su refrigerador, otros que se han convertido en sus snacks favoritos y aquellos con los que se da merecidos gustos. Conoce los más importantes:

La modelo entrena con Gunnar Peterson para tonificar abdomen, piernas y glúteos

Fitness: pesas y planks

Con 24 años, Kendall Jenner es una de las principales influencers en la actualidad, y eso significa que los ejercicios que hace regularmente pasan a ser los más trendy. “La verdad no me gusta mucho hacer cardio, prefiero levantar pesas que correr y las sentadillas y planchas para tonificar la zona del abdomen y los glúteos”, comentó en una entrevista a The Thirty. Viendo sus selfies, no nos quedan dudas de que su workout funciona.

Un plato de vegetales mixto es todo lo que necesita la celeb para recuperar su energía

Dieta healthy

Kendall es abierta en reconocer que cuando quiere estar en plena forma, la base de su dieta es el grilled chicken con arroz integral –según explicó a Harper´s Bazaar–. “Los vegetales crudos con algún dip y el hummus son mi snacks regulares”, dijo. Además, la también fotógrafa y empresaria afirmó en su app que suele por tener baja el azúcar, así que debe comer con frecuencia.

Los alimentos libres de gluten son otros de sus esenciales

Antojos que sacian

Proteínas, carbohidratos y vegetales no son lo único que integra la dieta saludable de la modelo mejor pagada del mundo. “En mi lista está el yogurt congelado de Go Greek, el Kusmi Detox Tea, los chips y guacamole clásicos y la Justin´s Peanut Butter”, afirmó en redes. ¿Qué tienen en común estos alimentos? Que son deliciosos, saludables, libres de gluten y saciantes, algo ideal para mantener activo el sistema digestivo.

Poseedora de una figura envidiable, la influencer no descarta la pasta o la pizza de su dieta

Un cheat day

Las tostadas de aguacate y la avena tampoco faltan en su típico desayuno, tal como reveló en sus stories; pero en los cheat days forman se consiente de forma especial. “Si salgo con mis amigos, la opción es el sushi, los spaguetti con salsa boloñesa o la pizza margarita”. Kendall Jenner es la prueba que las dietas extremas quedaron en el pasado, y que el balance alimenticio es más sencillo de lograr de lo que muchos creen. Al verla, cuesta trabajo no imitarla ¿no crees?

