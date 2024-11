El príncipe William revela la tierna promesa que le hizo a su hija, la princesa Charlotte

El príncipe William está inmerso en la entrega de los Earthshot Awards, en Cape Town, Sudáfrica, sin embargo, este compromiso oficial no ha sido impedimento para hacer un guiño a su paternidad. El heredero al trono británico fue fotografiado con una curiosa pulsera, la cual es una creación de su hija, la princesa Charlotte, a quien le hizo una tierna promesa.

© Max Mumby/Indigo El príncipe William le hizo una tierna promesa a su hija, la princesa Charlotte

El royal de 42 años fue captado con la curiosa pulsera; se trata de un friendship bracelet (brazalete de la amistad), piezas que se popularizaron entre los fans de Taylor Swift durante el Eras Tour. William y sus hijos mayores, George y Charlotte, acudieron al concierto de la intérprete de Cruel Summer en Londres. La pulsera en cuestión está hecha con cuentas de color azul claro y turquesa y al centro se alcanza a leer la palabra: "PAPA".

© Pool El príncipe William fue captado usando un friendship bracelet en el que se alcanza a leer 'PAPA'

Acerca de la simpática pieza, que tiene todo el sello de la princesa Charlotte, el hijo del rey Carlos III se pronunció al respecto. "Es una reliquia, por así decirlo, de un concierto de Taylor Swift para el que mi hija decidió que quería crear una pulsera", le dijo a la BBC. "Me la dio cuando me fui. Así que le prometí que la usaría y que intentaría no perderla mientras estuviera aquí".

William, George y Charlotte en el concierto de Taylor Swift

Fue en junio pasado cuando el Eras Tour llegó a Londres, causando revuelo entre millones de fans. Entre los admiradores de Taylor se encontraban nada más ni menos que el príncipe George y sus dos hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte. A través de sus redes sociales, la cantante compartió unas fotos del encuentro con los royals.

En la imagen también aparece Travis Kelce, el novio de la cantante, quien la acompañó en algunos shows de su exitosa gira mundial.

© @taylorswift William, George y Charlotte con Taylor Swift y su novio Travis Kelce

Aunque podría pensarse que esa vez fue la primera ocasión en la que William y Taylor Swift se encontraron cara a cara, esto no es así. En 2013 ambos protagonizaron un divertido momento, luego de que el Príncipe se uniera a la cantante y a Bon Jovi, para interpretar el tema Living on a Prayer, durante una gala benéfica de Centrepoint, en el Palacio de Kensington, en Londres. Algo de lo que habló el esposo de la princesa Kate en un episodio de la serie Time to Walk de Apple Fitness+ en 2021.

"Cuando vi a Jon Bon Jovi y Taylor Swift casi me quedo sin aliento. Me senté a ver la actuación. Taylor estaba a mi izquierda y después de sonar la primera canción hubo una pausa y se volvió hacia mí. Me dijo, vamos a cantar. Pensé, 'vale, está bien, me parece una buena idea, lo haré'", contó.