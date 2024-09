Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, fue detenido nuevamente

El mes pasado se dio a conocer que Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, había sido detenido en Oslo bajo acusaciones de causar lesiones a una persona. Este caso, que aparentemente sigue abierto, está lejos de olvidarse, y más cuando el joven de 27 años nuevamente ha sido arrestado. De acuerdo con nuevos reportes, el hijastro del príncipe heredero Haakon Magnus fue acusado de violar una orden alejamiento.

© Getty Images Marius, primogénito de la princesa Mette-Marit, fue detenido por primera vez a inicios de agosto.

De acuerdo con la agencia de noticias española EFE, la policía de Oslo confirmó que Marius fue detenido y liberado más tarde luego de que el pasado 10 de septiembre contactara —por medio de un número de teléfono oculto— a una de las supuestas víctimas que lo tiene demandado.

Por decisión de un juez, el hijo mayor de Mette-Marit tiene completamente prohibido este tipo de acciones, pero al parecer él ya había intentado hablar con la persona en más de una ocasión. Las fuerzas de seguridad decidieron movilizarse para detener a Borg por violar la orden de alejamiento y, por el “riesgo a que se repita” dicha conducta.

© Getty Images Marius fue detenido durante un viaje de caza con amigos.

El medio noruego VG reportó que Marius viajó a las montañas del municipio de Gausdal, en el condado de Innlandet, junto a un grupo de amigos para ir de caza, y fue ahí donde los agentes lo detuvieron el pasado viernes 13 de septiembre. Sin embargo, el arresto se extendió solo por unas horas, pues fue liberado el sábado.

Øyvind Bratlien, abogado de Marius, dijo ante la prensa local que su cliente se declara inocente de los cargos que se le imputan. Además, señaló que al momento de ser detenido no portaba ningún tipo de arma de fuego para cacería. “En mis 17 años de profesión, no he conocido nunca un arresto sobre una base fáctica y jurídica tan escasa”, señaló el defensor.

© Getty Images Marius Borg, admitió su responsabilidad tras su primera detención.

El 4 de agosto, Borg fue detenido por primera vez, bajo acusaciones de causar lesiones a una mujer de 20 años con la que mantenía una relación sentimental, algo que él reconoció después en un comunicado. Sin embargo, esta situación derivó en una investigación de otros dos casos de violencia y amenazas diferentes, aparentemente también de parte de exparejas de Marius.

El pronunciamiento de Marius

Días después del incidente que colocó en la mira a la Casa Real noruega, Marius rompió el silencio por medio de una declaración compartida, a través de su abogado Oyvind Braitlin, con el medio noruego NRK. “El fin de semana pasado ocurrió algo que nunca debió haber ocurrido. Provoqué lesiones y destruí objetos en un departamento mientras estaba intoxicado por alcohol y cocaína luego de una discusión”, admitió.

© Getty Images Aunque participa en algunos eventos relacionados con la Casa Real, Mariud no tiene título ni deberes rrales.

“Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que, a lo largo de mi crianza y mi vida adulta, he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora reanudaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio”, aseguró el hijastro del heredero al trono noruego. “El consumo de drogas y mis diagnósticos no justifican lo que ocurrió en el departamento de Frogner la noche del domingo pasado. Quiero ser responsable de lo que he hecho y explicaré mi situación con sinceridad ante la policía”, continuó Marius.

“Para mí, lo más importante es pedir perdón a mi novia. Ella no se merecía ni lo que pasó esa noche ni la extrema presión de la prensa noruega y extranjera después… Quiero disculparme también con mi familia. Sé que mis acciones los han afectado mucho. Así que, lo siento. Esto nunca debería haber sucedido y asumo toda la responsabilidad por mis acciones”, concluyó.