Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Merit, rompe el silencio tras su arresto

Hace poco más de una semana se dio a conocer que Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, había sido detenido en Oslo bajo acusaciones de causar lesiones a una persona. Aunque fue liberado más tarde, el proceso legal sigue abierto. Hasta ahora había sido su abogado quien había hablado de lo sucedido, pero finalmente el joven de 27 años se ha pronunciado al respecto y no solo ha admitido responsabilidad por los hechos, sino que ha ofrecido disculpas.

© Getty Images Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, fue arrestado hace unos días.

Marius, quien es hijastro del príncipe heredero Haakon Magnus, ha roto el silencio sobre aquel incidente por medio de una declaración compartida, a través de su abogado Oyvind Braitlin, con el medio noruego NRK.

“El fin de semana pasado ocurrió algo que nunca debió haber ocurrido. Provoqué lesiones y destruí objetos en un departamento mientras estaba intoxicado por alcohol y cocaína luego de una discusión”, confesó.

© Getty Imagen Marius admitió su responsabilidad en los hechos por los que fue detenido el 4 de agosto.

“Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que, a lo largo de mi crianza y mi vida adulta, he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora reanudaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio”, explicó el hijo mayor de la princesa Mette-Martit.

"El consumo de drogas y mis diagnósticos no justifican lo que ocurrió en el departamento de Frogner la noche del domingo pasado. Quiero ser responsable de lo que he hecho y explicaré mi situación con sinceridad ante la policía”, continuó Marius.

© Instagram @marius_borg Marius Borg fue liberado luego de permanecer más de un día detenido.

“Para mí, lo más importante es pedir perdón a mi novia. Ella no se merecía ni lo que pasó esa noche ni la extrema presión de la prensa noruega y extranjera después. Sé que ser perseguido por fotógrafos y periodistas en un momento como este ha sido duro de soportar”, agregó, confirmando la identidad de la afectada.

“Quiero disculparme también con mi familia. Sé que mis acciones los han afectado mucho. Así que, lo siento. Esto nunca debería haber sucedido y asumo toda la responsabilidad por mis acciones”, concluyó su posicionamiento público.

© Getty Images Marius se disculpó con su familia por lo sucedido.

¿Es esto una admisión formal de su culpabilidad?

Tras conocerse la declaración de Marius, su abogado explicó en el canal noruego TV2 lo que implica. “No ha tomado una posición formal sobre su culpabilidad, ya que no ha sido interrogado, pero en realidad se trata de una admisión de culpabilidad después de la acusación”, señaló.

De acuerdo con el medio local Se og Hør, Marius estuvo más de 30 horas bajo custodia policial el 4 de agosto tras un "incidente en un departamento" en Frogner, Oslo. Fue señalado por causar lesiones físicas y psicológicas a una mujer de unos 20 años, quien fue diagnosticada con una conmoción cerebral al ser ingresada en el hospital.