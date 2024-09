Los príncipes William y Harry se reúnen por primera vez desde la coronación de su padre

Para nadie es un secreto que, desde hace unos años, la relación entre los príncipes William y Harry ya no es tan estrecha como antes. Sin embargo, el cariño sigue presente y aunque de manera menos frecuente, han sido seguido coincidiendo en algunas ocasiones. Hace un par de días, los hijos del rey Carlos III protagonizaron un inesperado reencuentro, el primero desde la coronación de su padre en mayo de 2023.

© Getty Images Desde hace algunos años, la relación entre los príncipes Harry y William no es tan cercana.

El príncipe de Gales y el duque de Sussex acudieron al funeral de su tío, lord Robert Fellowes. quien falleció el 29 de julio a los 82 años. Se trata del cuñado de la princesa Diana (esposo de su hermana lady Jane), quien también fungió como secretario privado de la reina Isabel II entre 1990 y 1999. También guardaba cierto parentesco con Sarah Ferguson, duquesa de York. El servicio se llevó a cabo el pasado 28 de agosto en la iglesia de St Mary, en Snettisham, Norfolk.

De acuerdo con nuestra publicación hermana HELLO!, el distanciamiento entre William y Harry fue evidente durante el funeral. Sin embargo, su aparición conjunta después de un largo tiempo fue por sí misma conmovedora. Los hermanos aparentemente evitaron el contacto, y prefirieron no sentarse juntos, decisión que alimentos las continuas tensiones que se le atribuyen a su relación.

© Getty Images Lord Robert Fellowes, tío de William y Harry, falleció el pasado 29 de julio.

Fuentes cercanas a la familia, citadas por The Sun, se mostraron complacidas de que los hermanos hayan asistido al servicio a ofrecer sus respetos a su tío. Pero todo parece indicar que la reconciliación entre ellos continúa lejana. “Estamos muy felices de confirmar que ambos príncipes estuvieron allí”, dijeron al tabloide británico.

Se cree que el vínculo entre los príncipes empezó a perder su cercanía cuando William expresó su preocupación por la rápida evolución de la relación de Harry con su actual esposa Meghan Markle. El distanciamiento se agudizó cuando los duques de Sussex decidieron dejar sus deberes reales en 2020.

© Getty Images Las tensiones entre los príncipes William y Harry parecen estar lejos de disiparse.

La princesa Kate y su plan con sus hijos en Norfolk

La aparición del príncipe William en el funeral de su tío se dio en medio de su descanso vacacional con su familia. A inicios de este mes, los príncipes de Gales fueron vistos llegando a la residencia real en Escocia con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Pero antes, quisieron disfrutado de los aires marítimos en Anmer Hall, su casa en la costa de Norfolk.

La princesa Kate fue vista junto a sus hijos comiendo fish and chips en un puesto local junto a la playa: el Eric's Fish and Chip Shop en Thornham. “Hemos sido clientes habituales de Eric's durante un tiempo, por lo que es fantástico ver que se corre la voz sobre lo maravilloso que es. ¡Ahora es oficialmente 'apto para un miembro de la realeza'!”, dijo un cliente, según declaraciones recogidas por HELLO!.