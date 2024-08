Esto se sabe sobre la visita oficial de Meghan Markle y el príncipe Harry a Colombia

El príncipe Harry y Meghan Markle están disfrutando a plenitud del verano al lado de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Sin embargo, en medio de su descanso veraniego, los duques de Sussex han decidido hacer un anuncio. La pareja confirmó que próximamente llevará a cabo un tour real y que viajarán a Colombia en noviembre. Aunque aún se desconocen los detalles de este viaje, se sabe que Meghan y Harry visitarán Bogotá, la capital del país sudamericano, además de Cartagena y Cali.

© Samir Hussein/WireImage Meghan Markle y el príncipe Harry en una visita a Sudáfrica en 2019

Al confirmar el viaje, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien invitó a la pareja, dijo: "Durante su viaje, el Duque y la Duquesa me acompañarán en la visita a Bogotá, así como a las regiones del Caribe y el Pacífico de Cartagena y Cali". "En estos vibrantes lugares, tendrán la oportunidad excepcional de interactuar con líderes, jóvenes y mujeres que encarnan las aspiraciones y las voces de los colombianos comprometidos con el progreso. Además de estas interacciones significativas, el Duque y la Duquesa experimentarán el rico patrimonio de Colombia", se lee en el comunicado oficial.

"Su visita llega en un momento particularmente significativo, ya que precede a la primera Conferencia Ministerial Global para Poner Fin a la Violencia contra los Niños, que se llevará a cabo en Colombia en noviembre. La Fundación Archewell, fundada por el Duque y la Duquesa, es reconocida por su liderazgo global en la promoción de un entorno en línea más seguro".

"La próxima conferencia revelará un marco integral para crear espacios físicos y digitales más seguros, abordando problemas como el acoso cibernético, la explotación en línea y el impacto de estas amenazas en la salud mental. Ofrecerá soluciones y compromisos viables para países de todo el mundo. Durante su visita, el Duque y la Duquesa, así como la Fundación Archewell, participarán en varias actividades relacionadas con este importante tema. Confiamos en que su visita iluminará aún más el papel de Colombia como un faro de cultura e innovación".

¿Archie y Lilibet viajarán con sus padres a Colombia?

Aún se desconoce si a este viaje se sumarán los hijos de la pareja; recordemos que mientras cumplían con sus deberes como miembros de la Familia Real, el príncipe Archie acompañó a sus padres en un viaje por África. Sin embargo, en su reciente visita por Nigeria, en mayo pasado, tanto Archie como Lilibet se quedaron en casa.

© Anadolu via Getty Images Meghan Markle y el príncipe Harry en su visita oficial por Nigeria en mayo pasado

Al compartir sus ideas sobre por qué los niños no acompañaron a la pareja en ese viaje, Emily Nash, editora de realeza de nuestra revista hermana HELLO!, comentó en A Right Royal Podcast: "No es fácil hacer estas cosas en el mejor de los casos, y mucho menos con niños pequeños". En ese sentido, Chris Ship, de ITV, agregó: "Además, Nigeria es un país muy grande que también tiene sus propios problemas de seguridad en este momento. Por eso, si me preguntas ahora, creo que no se llevarían a sus hijos".