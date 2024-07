Desde casa, la princesa Charlotte y el príncipe Louis apoyaron a la selección inglesa

El pasado fin de semana el mundo del deporte estuvo cargado de muchas emociones, pues concluyeron importantes competencias. En Alemania, se jugó la final de la Eurocopa con un partido entre España e Inglaterra. La realeza estuvo presente en las gradas, incluido el príncipe William y su primogénito, el príncipe George, quienes apoyaron hasta el final a su equipo, aunque el marcador le dio el triunfo al conjunto español. Ahora se ha revelado que los hijos menores del heredero al trono y la princesa Kate también siguieron atentos el cierre del torneo como los más tiernos hinchas.

© Instagram @casareal.es El príncipe William y el príncipe George disfrutaron de la final junto a al rey de España y su hija menor.

Este 15 de julio se publicó en la cuenta de Instagram del Príncipe y la Princesa de Gales, una linda y espontánea postal protagonizada por la princesa Charlotte y su hermanito, el príncipe Louis, de 9 y 6 años respectivamente, tomada mientras se jugaba en el Estadio Olímpico de Berlín la final de la Eurocopa.

Si bien los niños no viajaron con su padre a la capital alemana, eso no significa que no apoyaran a la selección inglesa desde casa. La foto, que posiblemente fue tomada por la princesa Kate, muestra a los hermanos de espaldas portando camisetas de su equipo personalizadas con sus propios nombres, mientras están sentados frente a la televisión viendo el partido.

© Instagram @princeandprincessofwales La princesa Charlotte y el príncipe Louis apoyaron a Inglaterra hasta el final.

“@england, tu trabajo en equipo, valor y determinación fueron una inspiración para todos nosotros, jóvenes y mayores. Felicitaciones a España”, dice el mensaje que se compartió junto a la imagen, mismo que fue firmado con las iniciales del príncipe William y la princesa Kate.

Ayer, el heredero al trono había compartido un mensaje dedicado a la selección de Inglaterra luego de que España los venciera. “Esta vez simplemente no estaba destinado a suceder. Todavía estamos todos muy orgullosos de ustedes. Adelante @england”, expresó William en el breve texto que fue compartido en las historias de su cuenta de Instagram. En las imágenes tomadas durante el partido se aprecian él y su primogénito viviendo una montaña rusa de emociones, pasando del júbilo a la preocupación.

© Getty Images El príncipe William y su hijo George estuvieron presentes en la final de la Eurocopa.

La princesa Kate y su esperada aparición en Wimbledon

Mientras en Berlín se disputó la final de la Eurocopa, en Londres se llevó a cabo el esperado cierre de Wimbledon con un juego entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Además del resultado entre estos destacados tenistas, algo que había generado expectación era la posible aparición de la princesa Kate, quien tradicionalmente es la encargada de entregar el trofeo al ganador.

La Princesa de Gales, quien actualmente está en tratamiento contra el cáncer que le fue detectado hace unos meses, acudió a la cita, y no lo hizo sola, sino junto a su hija, la princesa Charlotte, y su hermana, Pippa Middleton. Madre e hija disfrutaron del juego, en el cual Alcaraz se coronó como ganador.