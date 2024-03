La reina Camilla recibe muestras de cariño y apoyo para Kate Middleton

Durante la visita que la reina Camilla realizó a Shrewsbury, en Shropshire, recibió varios obsequios y muestras de cariño dirigidos a Kate Middleton quien, hace unos días, reapareció en redes sociales para anunciar que ha comenzado un tratamiento preventivo de quimioterapias tras la operación abdominal que le realizaron en enero pasado. En medio del difícil momento familiar que están enfrentando los Windsor, la reina consorte se ha mantenido firme al servicio de la corona y ha cumplido con todos sus compromisos públicos, como el de esta semana cuando acudió al mercado de agricultores donde les contó a los asistentes sobre la emoción que siente Kate Middleton por el apoyo que ha recibido del público.

©GettyImages



Este fue uno de los carteles que la reina Camilla recibió para Kate

El amor del pueblo a Kate

Durante su recorrido, la Reina se sintió atraída por los carteles que sostenían dos hermanas a quienes se les acercó para mirar más de cerca el mensaje dirigido a la princesa de Gales: “Envía nuestro amor a Kate”, se leía en este anuncio que la esposa del Rey Carlos III sostuvo con mucho cuidado. Conmovida por este detalle, Camilla se detuvo a conversar con Harriet, de 10 años y con Lois, de seis, quienes le entregaron el regalo de Kate que ellas mismas decoraron con flores, estrellas y corazones.

©GettyImages



Camilla prometió llevarle a Kate los obsequios y buenos deseos

Debido a la multitud que se congregó en su bienvenida al mercado de agricultores de Shrewsbury, las pequeñas se disculparon por el estado de sus carteles: “Lamento que estén un poco arrugados”, comentó una de las niñas. Atenta con las pequeñas, la reina Camilla se agachó para hablar con ellas y les dijo: “Los tomaré con cuidado y nos aseguraremos de que ella sepa”. La mayor de las hermanas, le explicó: “Escuchamos la noticia y quería sostener el cartel para mostrarle mi amor a Kate”. La madre de las pequeñas, Lucy Waterston, quien no creía que la Reina viera los carteles contó: “Dijo (la Reina) que ciertamente le enviaría su amor a Kate”.

La principal figura real

Debido a la crisis de salud que atraviesa la monarquía inglesa en estos momentos, con los diagnósticos del rey Carlos III y de la princesa de Gales, la reina Camilla se ha convertido en la principal figura real. Fue el pasado 16 de enero cuando Kate Middleton se sometió a una cirugía abdominal en la Clínica de Londres, donde el Rey también recibió un tratamiento para un agrandamiento de próstata. El 5 de febrero, el Palacio de Buckingham confirmó que Carlos III había sido diagnosticado con un tipo de cáncer.

©GettyImages



La reina Camilla se ha convertido en la principal figura real en estos momentos

El diagnóstico de Kate

Tras hacerse público el panorama médico del Rey, la semana pasada, Kate Middleton reapareció para dar a conocer que tras su cirugía abdominal se había hallado la presencia de células cancerígenas, razón por la que sus médicos le recomendaron someterse a una serie de quimioterapias preventivas: “Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y también me tranquiliza”, comentó la princesa de Gales sobre el apoyo de su esposo, quien canceló sus compromisos públicos para acompañarla en estos difíciles momentos.