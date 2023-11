Las dulces palabras del Rey Felipe a su hija la Princesa Leonor en su 18 cumpleaños

El martes marcó un gran día para la primogénita del rey Felipe cuando alcanzó la mayoría de edad. Como lo hizo en 1986 cuando cumplió 18 años, su hija mayor, la princesa Leonor, prestó juramento a la constitución española y recibió el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

En un almuerzo oficial celebrado en el Palacio Real de Madrid con motivo del 18 cumpleaños de Leonor, Su Majestad recordó a la Princesa de Asturias que no está sola en su camino. “Querida Leonor: No estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el apoyo más personal necesario; y el pueblo español en su conjunto -a quien te debes- sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y cariño”, dijo Felipe en un discurso en el almuerzo.

“Ustedes son parte y representan una nueva generación que, como las que nos han precedido, tendrá sus propios ideales, su manera de ver y entender la vida, su visión del mundo. Y también tendrá sus propios desafíos..., que siempre requerirán de tu mayor preparación. Saber cada día más sobre nuestra historia y valorar la diversidad y la riqueza cultural y natural de nuestro país sin duda les ayudará en ese empeño”, continuó Su Majestad. “Nuestra obligación es legaros lo mejor de la España que hemos recibido de generaciones anteriores. Es la España de la libertad, de la convivencia y del progreso; a pesar de las enormes dificultades que hemos atravesado a lo largo de estos 45 años”.

El Rey señaló que “la democracia y la libertad no se construyen de la noche a la mañana”, sino “día tras día”. “Y requieren atención continua y mejora permanente. Tendréis esa responsabilidad: seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación”, ha dicho. “Y en esta tarea, apasionante y siempre inconclusa, debéis tener presentes los principios y valores que nos unen y que nos han unido a lo largo de nuestra historia reciente. Los principios y valores de la Constitución que usted acaba de jurar. Ésa es la manera de afrontar el futuro con confianza; una confianza que debe acompañarte a ti Leonor y, por supuesto, a las próximas generaciones”.

La hija mayor del rey Felipe de España, Leonor, cumplió 18 años el 31 de octubre de 2023.

El Rey concluyó su discurso diciéndole a Leonor: “Tu madre y yo, tu familia y todos te felicitamos por tu juramentación de la Constitución; también por haber recibido las Medallas del Congreso y del Senado, y finalmente el Collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, máxima condecoración civil del Estado”.Leonor se convirtió en la heredera al trono de España después de que Felipe accediera al trono en 2014, tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I.

La Princesa declaró en su cumpleaños número 18 que “a partir de hoy me debo a todos los españoles, a los que serviré”. en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante -que recordaré siempre con emoción- os pido que confiéis en mí, como he puesto toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España”.

