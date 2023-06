¡Momento fan! La reina Letizia y la infanta Sofía conocieron a Chris Hemsworth

Chris Hemsworth viajó a España, tierra natal de su esposaElsa Pataky, para la premier de su nueva película cinta Tyler Rake 2 (Netflix), y como era de esperarse, su presencia causó furor. Antes de desfilar por la emblemática Gran Vía en Madrid, el actor australiano concedió una entrevista al conocido programa El Hormiguero (Antena3). Sin embargo, más allá de lo que se vio en televisión, hubo un encuentro detrás de bambalinas con nada más y nada menos que la reina Letizia y su hija, la infanta Sofía, según ha dado a conocer la prensa española.

©GettyImages



Chris Hemsworth causó sensación en la Gran Vía de Madrid

Los fanáticos se congregaron en la céntrica plaza de Callao para ver a Chris, cuya llegada junto a su colega Olga Kurylenko estaba prevista para las ocho de la noche. No obstante, el intérprete de Thor llegó a la premiere una hora más tarde. Si bien no hubo explicación oficial del motivo del retraso, se reportó que pudo deberse un encuentro en dicha emisión televisiva.

Hemsworth estuvo más temprano en los foros de El Hormiguero para grabar el programa que transmitió unas horas más tarde. Y de acuerdo con La Otra Crónica (también conocido como LOC y perteneciente al diario El Mundo), tras concluir la grabación el actor recibió la visita de la esposa del rey Felipe VI y su hija menor, la Infanta Sofía, esto fue confirmado a dicho medio por fuentes de Netflix. Vanitatis también confirmó este encuentro a través de distintas fuentes.

Al parecer, la hija menor de los reyes de España es fan del Hemsworth y según estos reportes, tras llegar al set de grabación del programa, ella y su madre estuvieron hablando unos minutos con él tras bambalinas. Sin embargo, al tratarse de un encuentro de naturaleza privada, no se han difundido fotos. “Fuentes oficiales de Zarzuela evitan pronunciarse sobre este encuentro al tratarse de una actividad enmarcada en el ámbito privado”, explicó LOC.

Feliz de regresar a la tierra de su esposa

“Después de años de venir a España y que me pregunten ‘si ha mejorado mi español’ puedo decir con seguridad que está en la palma de mi mano”, escribió Hemsworth en tono bromista al compartir una serie de fotos de la premier, empezando por una en la que se le veía el apunte que llevaba anotado en su mano con tinta azul: “Estoy muy feliz de estar en España”.

A su paso por la alfombra roja, reveló que fue precisamente Elsa quien le dio este consejo. “Mi mujer me dijo que me lo aprendiera”, dijo a los reporteros. “La recepción de los españoles es maravillosa. Te reciben muy bien. De hecho, me vendría a vivir aquí. Si Australia me echa de casa, me mudaría aquí, por supuesto”, dijo con buen sentido del humor.

