Kate Middleton revela el apodo cariñoso del príncipe Louis en su primer compromiso real

Puede que el príncipe Louis se haya perdido el concierto en Windsor, en el que su hermana la princesa Charlotte disfrutó al máximo de Katy Perry, pero para este lunes 8 de mayo, cumplió con su primer compromiso real. En compañía de sus padres y sus hermanos, el niño de cinco años acudió a la ciudad de Slough, Berkshire, para visitar un grupo de scouts.

©GettyImages



El príncipe Louis ayudando a los scouts

Para su primer compromiso real, Louis, de cinco años, fue fotografiado usando una camiseta polo a rayas y un par de shorts. En una de las actividades de los exploradores, en la que estuvo acompañado por su mamá, la princesa de Gales, se reveló el adorable apodo con el que es conocido en su familia.

En cierto punto, Kate y sus hijos se unieron a un grupo de niños para asar malvaviscos en una fogata. Mientras la princesa de Gales ayudaba a Louis con la divertida actividad, entregándole una varita de madera para que la desechara, se le escuchó decir: “Arroja eso al fuego, ‘Lou Bug’”.

©GettyImages



Kate reveló el apodo del príncipe Louis

Después de eso, un miembro del grupo de los scouts le dio a ‘Lou Bug’ su propio s’more (un malvavisco tostado con una capa de chocolate entre dos trozos de galleta Graham) para comer, y la princesa de Gales le recordó a Louis los buenos modales al decirle: “¿Qué decimos?”, a lo que él respondió con una sonrisa tímida, y dijo “Gracias”.

La princesa Kate, quien es copresidenta de la Asociación Scout, y su familia se unieron a los scouts y otros voluntarios para participar en el evento Big Help Out. Además de ayudar en la renovación del Scout Hut, con tareas como lijar y pintar, la familia también ayudó a restablecer un camino, y el príncipe Louis incluso tuvo la oportunidad de sentarse en el regazo de su padre, el Príncipe William, mientras conducía una excavadora. Además de esto, el pequeño fue fotografiado mientras ayudaba a mover una carretilla, ¡todo un pequeño en acción!

©GettyImages



Príncipe William y príncipe Louis a bordo de un tractor

George, Charlotte y Louis parecían encantados de haber tenido la oportunidad de ser exploradorescouts por un día, participando en todo tipo de actividades, desde pintar con los dedos hasta tiro con arco.

El líder scout Simon Carter dijo lo siguiente a HELLO! sobre este encuentro con los royals: “(El príncipe Louis) estaba muy emocionado. Todos recibieron una insignia de Big Help Out al final, y recibieron una bufanda Scouts... Él fue quien se escapó con la carretilla. Él era el que estaba cavando arena y quedándose atrapado y haciendo cosas”.

Related Video: Katy Perry tuvo un divertido momento durante la coronación del Rey Carlos III Loading the player...