La princesa Charlotte disfrutó al máximo de Katy Perry en el concierto tras la coronación

Tras la ceremonia solemne de coronación, en Londres se dieron otras celebraciones a propósito de la unción del rey Carlos y la reina Camilla. El pasado domingo 7 de mayo se llevó a cabo un concierto en los alrededores del Palacio de Windsor, el cual contó con las actuaciones de Take That, Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, entre otros artistas. Entre los royals que disfrutaron el concierto no había nadie más entusiasmado que la princesa Charlotte, quien no dejó de aplaudir y corear las canciones de Katy Perry.

©GettyImages



La Familia Real disfrutando del concierto en Windsor

Para la ocasión, la princesa de ocho años lució un vestido color beige de Self Portrait con cuello Peter pan y un lindo detalle de moño negro, mientras que su madre se dejó ver espectacular en un traje rojo de Alexander McQueen. En cuanto a su padre, el príncipe William y su hermano, el príncipe George, usaron trajes azul marino.

©GettyImages



Katy Perry cantando en Windsor

Las cámaras captaron el momento justo en el que la segunda hija de los príncipes de Gales coreaba a el tema Roar de Katy Perry. Parece que Charlotte es fan de la cantante y su entusiasmo se hizo viral en las redes. “Charlotte realmente se está divirtiendo”, “La princesa se veía tan linda”, “Ella es adorable”, fueron solo algunos de los comentarios sobre el video de la hija de William y Kate disfrutando al máximo del concierto en los jardines de Windsor.

Además de cantar ‘a todo pulmón’ las canciones de Katy Perry, Charlotte también fue captada aplaudiendo y agitando un banderín del Reino Unido, mientras disfrutaba del conciero al lado de sus padres y su hermano mayor. El gran ausente de la velada fue Louis, quien, por su edad, era probable que no tolerara el ajetreo del show, así que se quedó al cuidado de su nana, justo como sucedió en la coronación. Por unos instantes, el pequeño se asusentó y quedó bajo el cuidado de su niñera, María Teresa Turrión.

©GettyImages



La princesa Charlotte, el príncipe George y otros invitados especiales en el concierto

Para la princesa, quien la semana pasada celebró su cumpleaños, la coronación de su abuelo será algo inolvidable, así como para sus dos hermanos. Los tres niños tuvieron papeles importantes en la ceremonia, la cual se llevó a cabo el pasado 6 de mayo en la Abadía de Westminster. El príncipe George, segundo en la línea de sucesión al trono británico, fue uno de los pajes de honor, mientras que Charlotte se mostró como la hermana más protectora de su pequeño hermano Louis, de cinco años.

George ocupó su lugar en la Abadía junto a los otros pajes de honor, mientras que Charlotte y Louis estuvieron en las primeras filas junto a sus padres.