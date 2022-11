Mike Tindall, esposo de la nieta de la reina Isabel II, es el primer royal en participar en un reality show

Los príncipes William y Harry son los nietos más conocidos de la fallecida reina Isabel II. Más allá del príncipe de Gales y el duque de Sussex, están los otros seis nietos de la monarca, que, si bien cada uno tiene un lugar especial dentro de la Familia Real británica, llevan sus vidas con un bajo perfil, tal es el caso de Peter Phillips y Zara Tindall, los nietos mayores de la Reina, hijos de la princesa Ana. De hecho, en los últimos días la atención se ha centrado sobre Zara Tindall y su marido, Mike Tindall. Este último ha confirmado su participación en un reality show británico I’m A Celebrity…Get Me Out of Here!, en el que Mike –un fornido exjugador de rugby—pondrá a prueba sus habilidades.

©Anwar Hussein Collection/ROTA/FilmMagic



Mike Tindall con la reina Isabel, abuela de su esposa Zara

Hasta el momento, se desconocen más detalles de su participación en el reality, pero se sabe que el esposo de Zara ya está viajando para arrancar con las filmaciones de la competencia. En las redes sociales oficiales del show, se publicó un video hace un par de días en el que se presenta a los concursantes y en este clip aparece Mike Tindall junto a otras figuras como el cantante Boy George.

“Me habían invitado a participar en varias ocasiones. El tiempo fue el correcto este año y Haskell hizo el show y había estado hablando de él”, contó Tindall al canal británico ITV sobre la influencia que su amigo James Haskell, tuvo para que accediera a hacer el show. De hecho, Haskell, quien también es jugador de rugby, participó en el mismo programa en 2019. “Tengo ocho años sin jugar (rugby), así que soy un poco más realista sobre la comida, pero sé que James dijo que la falta de comida puede ser difícil a veces. Pero al menos, con los retos de comida, ¡tienes comida! Puede que no sepa muy bien, pero por lo menos, sirve su propósito y te dan tu dosis de proteína. ¡Así que traigan esos retos!”.

El programa consiste en internar a los participantes en una jungla, donde tendrán que llevar a cabo diversos desafíos que pongan a prueba su condición física y sus habilidades de supervivencia. El ganador del show se convertirá en ‘El Rey de la Jungla’. En caso de que uno de los concursantes ‘tire la toalla’ entre los retos, podrá gritar “I’m A Celebrity…Get Me Out of Here! (Soy una celebridad, ¡sáquenme de aquí!)”, y en automático será descalificado.

©GettyImages



Mike Tindall con sus hijos: Mia, Lena y Lucas

Mike Tindall es un exjugador de rugby retirado desde 2014. Está casado con Zara Tindall desde julio de 2011 y son padres de tres niños: Mia, Lena y Lucas. El deportista tiene un podcast llamado The Good, The Bad & The Rugb‪y‬. De acuerdo con medios como Town & Country, Mike será el primer royal británico en participar en un reality show.