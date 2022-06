Meghan Markle y el príncipe Harry regresan a Reino Unido para celebrar a la reina

En Reino Unido están de fiesta por el jubileo de platino de la reina Isabel. La Monarca celebra 70 años en el trono y, como cada año, la Familia Real Inglesa se reunió para ver el desfile militar, mejor conocido como Trooping the Colour. Como era de esperarse, el príncipe Carlos y su esposa Camila, duquesa de Cornualles, estuvieron en el balcón del Palacio de Buckingham junto a la reina; además del príncipe William y su familia conformada por la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y sus hijos los príncipes George, Louis, y la princesa Charlotte, y otros miembros de su familia. Pero lo que fue toda una sorpresa fue ver al príncipe Harry y Meghan Markle presentes en este festejo que los reunió con la familia tras dos años de vivir en continentes distintos.

Aunque no estuvieron en el balcón principal ni llegaron al palacio en carruajes, la presencia de los duques de Sussex no pasó desapercibida. Y es que el segundo hijo de la fallecida princesa Diana y su esposa no son miembros activos de la Casa Real, tras decidir ir en busca e una vida más normal y establecerse en Estados Unidos junto a sus hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana.

Su regreso al Reino Unido llamó mucho la atención y pudimos verlos conviviendo con otros integrantes de la famosa familia. En otro de los balcones del palacio, Meghan fue fotografiada muy contenta con Savannah Phillips, hija de Peter y Autumn Phillips, de 11 años; y Mia Tindall, hija de Zara y Mike Tindall, de ocho.

Harry, por su parte, charlaba muy ameno con el duque de Kent. Dado su estatus no activo en la familia, el hermano del príncipe William no vistió su uniforme rojo militar, que sí llevó su padre, hermano y tíos.

Meghan lució un traje azul marino con escote en barco que tanto le gusta. También llevó un sombreo blanco con un listón del color de su look. Muchos notaron que su elección era en colores inversos a los que llevó su cuñada política, Kate Middleton.

¿Un cumpleaños familiar?

Harry y Meghan volaron desde su hogar en California hasta Reino Unido junto a sus hijos, llegando el miércoles listos para el desfile de este jueves. Mientras que el festejo se considera una fiesta nacional de cuatro días, con un fin de semana largo, hay un cumpleaños muy importante en la familia del menos de los hijos del príncipe Carlos.

Y es que este sábado 4 de junio, la pequeña Lilibet Diana cumplirá un año de edad. La fecha es aún más especial pues celebrará con su bisabuela este cumpleaños, dos integrantes de la Familia Real Inglesa que tienen mucho que festejar en junio. Archie de tres años, por su parte, volverá a ver a su familia después de dos años, por lo que será bastante nuevo para él reencontrarse en persona con su tío, sus primos, abuelos y bisabuela.