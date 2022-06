Cuatro días de fiesta para celebrar el Jubileo de Platino de la reina Isabel

Otros que estarán bajo los reflectores, serán los Duques de Sussex, quienes de acuerdo con los reportes The Daily Mail ya están en el Reino Unido junto con sus hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana. Esta es la primera vez que Harry vuelve a Inglaterra con su familia desde que en 2020 él y Meghan Markle decidieran dejar sus roles y obligaciones dentro de la familia real. Se cree que la familia se quedará en Frogmore Cottage, la que solía ser su residencia antes de mudarse a Estados Unidos.

©GettyImages



Meghan Markle y el príncipe Harry sí estarán en los festejos de la reina Isabel

Sábado 4 de junio

Luego de los actos protocolarios, se tiene previsto un gran concierto denominado The Platinum Party at the Palace el cual se podrá sintonizar a través de BBC One a partir de las 7:30pm (hora local de Londres).

Queen y Adam Lambert serán los encargados de abrir el concierto, el cual contará con las presentaciones de Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow y George Ezra, quienes también compartirán el escenario con Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala y Diversity.

Sam Ryder, el representante de Reino Unido de Eurovisión 2022, se unirá a las celebraciones y cantará en vivo. Para cerrar con ‘broche de oro’ el show de dos horas y media, Diana Ross interpretará en vivo sus mejores éxitos.