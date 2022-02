Kate Middleton asume el patronato de Rugby con un perfecto estilo deportivo

No es secreto que a la duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, le gustan los deportes. Desde hace tiempo sabemos que tiene una pasión especial por el tenis y hasta nos ha dejado ver lo buena que es para remo y a la hora de navegar. Por si fuera poco, la esposa del príncipe William nos ha dejado a todos sorprendidos con su nuevo anuncio, Kate es ahora patrona del Rugby Football League y la Rugby Football Union, relevando al príncipe Harry en este cargo que, desde sus primeros anuncios, ya nos dejó con lecciones de estilo y una sonrisa por su actitud en los entrenamientos.

Kate hizo el anuncio de su nuevo compromiso con un divertido video, en el que siempre sonriente lanza el balón a diferentes jugadores de rugby en distintos lugares de la nación. Su look destaca por el conjunto deportivo que llevó, con una delgada sudadera azul de la firma Swet Betty, que combina con pantalones negros de Nike. Sin perder detalle de cada punto en su look, llevó tenis negros.

No fue necesario nada más que las prendas para que Kate impusiera un estilo sobre la cancha. En el video no se observa ni una joya más que el famoso anillo de zafiro azul que alguna vez perteneció a la princesa Diana, y con el que se prometió en matrimonio con el príncipe William. Para el peinado lució un recogido que dejó al descubierto su cara. Kate, además, mostró su habilidad con el balón al girarlo en un sólo dedo.

“Estoy muy emocionada de convertirme en patrona de la Rugby Football League y la Rugby Football Union, dos organizaciones fantásticas que están comprometidas a aprovechar el poder que el deporte puede tener para unir a las comunidades y ayudar a las personas a prosperar. ¡Espero trabajar con ellos en todos los niveles de los juegos y animar a Inglaterra en lo que promete ser un año emocionante para ambos deportes!”, se puede leer como parte de este gran anuncio.

Kate Middleton, estilo incluso con looks deportivos

Los fans de la realeza están acostumbrados a ver a Kate vestida siempre con piezas elegantes como vestidos, abrigos, sombreros y zapatos altos, por ello causó tanto furor poderla ver, como rara vez, no con uno, sino con dos looks deportivos ¡en un sólo día! Y es que la mamá de los príncipes George, Charlotte y Louis no se limitó a hacer el anuncio de su nuevo cargo, sino que se metió en la piel de los jugadores para compartir con ellos un entrenamiento que le arrancó varias sonrisas.