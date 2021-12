Lilibet Diana, la hija de Meghan y Harry, protagoniza la postal familiar junto a su hermano Archie

La espera terminó, ¡al fin conocemos el rosto de la hija de Meghan Markle y el prínicpe Harry! La primera fotografía de Lilibet Diana, hija de los Duques de Sussex, ha sido revelada. La bebé de la pareja aparece en la postal navideña de la familia junto a sus padres y su hermano mayor, Archie. La tierna imagen fue captada por el fotógrafo Alexi Lubomirski durante el verano pasado en su casa en Santa Barbara, California.

©Team Rubicon



Meghan Markle y el Prince Harry compartieron la primera fotografía de su hija en su postal navideña 2021

El duque y la duquesa fueron fotografiados sonriendo mientras miraban a su bebé, quien era alzada en brazos por Meghan. En tanto, Harry sostenía al pequeño Archie en su regazo. Tanto la pareja como su hijo iban vestidos con jeans deportivos para la dulce foto familiar.

Debajo de la imagen, los Sussex incluyeron un mensaje que decía: “Este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija, Lilibet. Archie nos hizo una ‘mamá’ y un ‘papá’, y Lili nos hizo una familia. Mientras esperamos el 2022, hemos hecho donaciones en su nombre a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde las que se reubican desde Afganistán hasta las familias estadounidenses que necesitan una licencia parental remunerada”.

La pareja continuó enumerando las organizaciones que apoyaron como Team Rubicon , Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave For All, PL + US y Marshall Plan for Moms.

Los Sussex concluyeron su mensaje con: “Deseándoles unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo, de parte de nuestra familia ¡a la tuya! Como siempre, Harry, Meghan, Archie y Lili “.