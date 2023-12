Meghan Markle y el revés en su batalla contra un medio británico que podría hacerla perder

Un juez dictaminó que el The Mail on Sunday pudo basarse en una biografía real reciente del duque y la duquesa de Sussex en su defensa ante el reclamo de privacidad que hizo Meghan Markle ante el Tribunal Superior, sobre la publicación de una carta que había escrito para su padre.

La esposa del príncipe Harry demandó a los medios británicos por replicar una carta privada dirigida a su padre

Meghan, de 39 años, estableció una demanda contra Associated Newspapers (ANL), editor de Mail on Sunday y MailOnline, por artículos de febrero de 2019, que incluían partes de una carta “privada y confidencial” de la duquesa a su padre Thomas Markle, en agosto de 2018.

En una audiencia preliminar realizada la semana pasada, ANL solicitó permiso para enmendar su defensa escrita a la afirmación de Meghan, y argumentan que ella “cooperó con los autores del libro recientemente publicado Finding Freedom, para contar su versión de ciertos eventos”.

Al dictaminar sobre la solicitud de ANL el martes, la jueza Francesca Kaye permitió que el editor modificara su defensa y coincidir con Finding Freedom.

El juez dijo que los recientes comentarios no plantearon “nuevas defensas”, sino que simplemente agregó ”más detalles” del caso de ANL. Agregó que Meghan ”conoce el caso” y que ”no hay indicios de que no pueda saberlo”.

El libro Finding Freedom relata los días de Meghan y Harry como pareja real

Justin Rushbrooke QC, en representación de la duquesa, pidió permiso para apelar el fallo que permite las enmiendas a la defensa de Mail on Sunday.

El abogado dijo que la “improbabilidad inherente” de que Meghan haya cooperado con los autores de la biografía podría demostrarse ”simplemente comparando lo que decían los propios artículos del acusado con lo que decía el libro sobre la carta” escrita para su padre.

La jueza Francesca Kaye rechazó el permiso para apelar contra su fallo, pero los abogados de Meghan aún podían presentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

Un portavoz de Schillings, que actúa en nombre de la duquesa, dijo el martes: “El Tribunal ha declarado hoy que The Mail on Sunday podrá enmendar su defensa legal para el juicio, independientemente de si esa defensa es precisa o verdadera, lo que en declaraciones de algunos testigos que refutan los argumentos del periódico, no es real.

“Se ha permitido a The Mail prolongar esta acción e intentar presentar su defensa enmendada en el juicio, donde no tenemos ninguna duda de que fracasará. Esta defensa no tiene mérito y de hecho es falsa”.

“Estábamos preparados para este resultado potencial dado el bajo umbral para enmendar un alegato por un caso de privacidad y derechos de autor. The Master dejó claro que si la defensa de The Mail on Sunday es de hecho débil y sin evidencia, sería un castillo de naipes y la caída podría verse en el juicio.

La esposa de Harry de Inglaterra está enterada de lo que podría pasar en el juicio

“Esta última audiencia fue, lamentablemente, otro paso en un caso que ya ha sido extendido por un acusado que utiliza el proceso legal para explotar la privacidad de la duquesa y la privacidad de quienes la rodean con fines de lucro en lugar de periodismo”.

“Como recordatorio, son The Mail on Sunday y Associated Newspapers quienes actuaron ilegalmente y son los que están siendo juzgados, no la Duquesa de Sussex, aunque les gustaría que sus lectores creyeran lo contrario”.

En la audiencia preliminar del lunes pasado, los abogados de la duquesa negaron que ella “colaborara” con los autores Omid Scobie y Carolyn Durand para la biografía sobre sus días con la realeza, Finding Freedom, y argumentaron que las referencias en el libro, publicado en agosto, eran simplemente “extractos de la carta levantada de los propios artículos del imputado”.

En presentaciones escritas, Justin Rushbrooke QC dijo: “La demandante y su esposo no colaboraron con los autores del libro ni fueron entrevistados para él ni proporcionaron fotografías”.

Durante la audiencia preliminar la semana pasada, se reveló que los honorarios legales de Meghan por su caso en el Tribunal Superior podrían costar más de 1.5 millones de dólares.

Jessie Bowhill, quien también representa a la duquesa, dijo: “A nivel general, 1.8 millones (de euros) es una cantidad razonable y proporcionada para un juicio de siete a diez días en el Tribunal Superior en un caso relacionado con información privada, datos personales y derechos de propiedad intelectual de una persona de alto perfil”.

Meghan protegió legalmente a sus amigos, quienes dieron una entrevista anónima sobre su vida con el Príncipe Harry

Se produce después de que Meghan ganó una licitación en agosto para mantener en secreto las identidades de cinco amigos que dieron una entrevista anónima a la revista PEOPLE.

La juez Warby dictaminó que los amigos de Meghan permanecerán en el anonimato “al menos por el momento”, en la sentencia dictada el mes pasado.

El duque y la duquesa de Sussex ahora viven en Estados Unidos con su hijo de 16 meses, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, después de retirarse de sus deberes reales en marzo de 2020.

