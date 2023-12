El aún esposo de la princesa Carolina amenaza a la policía con un bate de béisbol

A menos de una semana del presunto incidente con la policía, el aún esposo de la princesa Carolina, el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, habría amenazado a los oficiales con un bate de béisbol. Según RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), el heredero al trono de tres tenía la intención de presentar una queja en la estación de policía de Scharnstein, en Austria, el lunes por la noche. Sin embargo, los oficiales no estaban en la oficina, así que Ernesto se fue en un taxi, pero en su camino de regreso, pasó junto a dos oficiales que estaban monitoreando el tráfico. Según una declaración policial (a través de RND), el taxi del príncipe se detuvo junto a la policía y bajó la ventanilla. El suegro de Alessandra de Osma supuestamente insultó a uno de los oficiales y los amenazó con un bate de béisbol, que había traído consigo.



©Getty Images



Según los informes, el aún esposo de la princesa Carolina amenazó a la policía con un bate de béisbol

La semana pasada se informó que Ernesto fue llevado a una unidad psiquiátrica después de un fuerte altercado con las fuerzas del orden. Se informó en ese momento que el príncipe había llamado a la policía en las primeras horas del 15 de julio para solicitar ayuda inmediata. Cuando llegó la ayuda, Ernesto fue “extremadamente agresivo” y “los atacó físicamente”. Kronen Zeitung informó que la realeza de 66 años los amenazó con un cuchillo, el cual fue extraído por los oficiales antes de someter al príncipe. Cuando Ernesto volvió a levantarse, según los informes, golpeó a un oficial en la cara. Debido a que no podía descartarse la “autolesión”, según RND, Ernesto fue llevado a la unidad de psiquiatría de un hospital en Vöcklabruck.

©Getty Images



Ernesto de Hannover afirmó que previamente fue atacado por la policía

El príncipe relató una imagen diferente con su historia de los acontecimientos. Ernesto, quien se casó con la hermana mayor del príncipe Albertode Mónaco en 1999, afirmó que fue él quien fue atacado después de pedir ayuda. El jefe de la Casa Real de Hannover le dijo a Kronen Zeitung: “Tenía hipo, así que llamé al 911. Dije que me apurara porque soy muy malo en ello”. Y agregó: “Un policía me golpeó. Creo que estaban borrachos, al menos dieron la impresión. Luego me subieron esposado a una ambulancia. No me dejaron salir por cinco horas. Querían llevarme a una habitación y rociarme con spray. Me quedé toda la noche. Les dije que no me hagan eso, soy una persona normal. Grité hasta que me permitieron salir”.



Ernesto admitió que “probablemente recuperó la lucidez”. Él dijo: “Estaba asombrado. Es un patán descarado. Tras su salida del “hospital psiquiátrico”, el padre de la princesa Alexandra dijo: “¿De repente debería ser el culpable? Soy inocente, nunca fue palpable”.

