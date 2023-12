Meghan Markle hace su primera aparición desde su mudanza a Los Ángeles

¡Meghan Markle está de regreso! La Duquesa de Sussex hizo su primera aparición desde que se estableció en Los Ángeles, California, con su esposo, el príncipe Harry y su hijo, el pequeño Archie Harrison. La exactriz de 38 años reapareció ante las cámaras por una razón muy especial y lo hizo a través de una llamada en Zoom con algunos de sus buenos amigos de la Hubb Community Kitchen. La participación de Meghan en el chat fue para apoyar la última campaña de la organización, la cual estuvo dirigida a los londinenses necesitados de alimento durante la pandemia del Coronavirus.

Meghan Markle participó en un chat especial con las integrantes de Hubb Community Kitchen

Meghan se dejó ver en un atuendo cómodo, pero al mismo tiempo muy chic, con una t-shirt en color blanco, además de llevar el pelo en un recogido bajo. Como escenario, la esposa de Harry tenía un espacio abierto de su casa. La Duquesa se mostró muy sonriente mientras conversaba con sus viejos amigos Leila Hedjem, Cherine Mallah, Halima Al-Hudafi, Oxana Sinitsyna y Jennifer Odonkor. Hablando con las chicas, Meghan reflexionó sobre la importancia del gran trabajo que hicieron en su comunidad, incluyendo el lanzamiento especial de un libro de cocina, durante su tiempo en Londres.

“Todas lo tienen en ustedes y lo que es tan increíble es que, después de ese primer día y luego, con tantas visitas, y de haber pensado ‘sí, solo vamos a hacer un libro’, sin darse cuenta, sin saber, supe y tuve mucha fe en lo que ustedes podían traer a la mesa, y lo que ustedes podrían inspirar, pero obviamente sin saber el enorme éxito en el que se iba a convertir. Esto es solo un ejemplo de lo ustedes son, y lo que amo es que ha inspirado a tantas personas”.

La llamada del pasado martes demostró que el trabajo todavía no está terminado. En colaboración con The Felix Project, las mujeres de la cocina comunitaria entregarán entre 250 y 300 comidas a las familias necesitadas, tres días a la semana. Las participantes en este proyecto tendrán la ayuda de Street Games, otra de las caridades que apoyan Meghan y Harry. La organización trabajará en apoyo de la campaña Evening Standard‘s Food for London Now.



La primera vez que la Duquesa trabajó con la organización fue en 2018

La aparición de Meghan se da luego de que Harry hablara con algunos miembros de la organización Well Chlid. El pasado lunes, el Duque moderó una conversación acerca de los cuidados que los padres deben tener con sus hijos en estos momentos. Durante la charla, el orgulloso papá compartió que está cayendo un poco en la desesperación con su hijo, el pequeño Archie Harrison, de 11 meses.



