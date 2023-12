El príncipe Harry dejará otra de sus pasiones porque a Meghan Markle no le gusta

La primatóloga británica Dame Jane Goodall, una amiga cercana del Príncipe Harry y Meghan Markle, ha compartido nuevos detalles sobre la nueva vida de la pareja después de renunciar a sus deberes reales, incluido un pasatiempo de toda la vida que el hermano del Príncipe William podría decidir abandonar.

La reconocida activista, quien fue una de las invitadas a la residencia oficial de Meghan y Harry en el Reino Unido, Frogmore Cottage, dijo que William y Harry son campeones del mundo natural, “excepto que cazan y disparan”, y agregó, ”pero creo que Harry se detendrá porque a Meghan no le gusta cazar, así que sospecho que eso se acabó para él”.

Dame Jane, cuyo trabajo es tan admirado por la pareja que la duquesa quería que apareciera en Forces of Nature, el tema británico de Vogue que editó como invitada el año pasado, hizo los comentarios en una entrevista con Radio Times. También dio actualizaciones sobre cómo la pareja está lidiando con su nueva vida en Los Ángeles, particularmente Harry: “No sé cómo va a planear su carrera, pero sí, he estado en contacto, aunque creo que se está dando cuenta de que la vida es un poco desafiante en estos momentos”.

©GettyImages



El príncipe Harry, Meghan Markle y el bebé Archie están comenzando una nueva vida en Estados Unidos

No es la primera vez que Dame Jane da información sobre la pareja real. Como se publicó en la revista Daily Mail’s Weekend, la doctora recordó un comentario que Harry hizo cuando la estaba entrevistando para Meghan’s Forces of Nature: “Al final, Meghan entró a escuchar con Archie. Era muy pequeño y tenía mucho sueño, no muy contento de que su madre lo dejara pasar en brazos. Creo que fui una de las primeras en abrazarlo fuera de la familia”. Ella agregó: ”Logré que Archie hiciera la ola de la Reina, y dije: ‘Supongo que tendrá que aprender esto’. Harry dijo: ’No, él no crecerá de esa manera’”.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...