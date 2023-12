Meghan Markle y el príncipe Harry dejarán de utilizar ‘Sussex Royal’ a partir de marzo

Parece que Meghan Markle y el príncipe Harry estarán en el mercado con una nueva denominación en redes sociales. Después de la primavera, el duque y la duquesa ya no usarán el término “Sussex Royal”. Así lo confirmó HELLO! la publicación hermana de HOLA! USA, ya que existen reglas específicas del gobierno del Reino Unido con respecto al uso de la palabra “real”, y por lo tanto los padres de Archie Harrison se despedirían del título “Sussex Royal” después de que sus deberes reales finalicen el 31 de marzo. Un portavoz de Harry y Meghan dijo (a través de HELLO!): “Si bien el duque y la duquesa están enfocados en sus planes para establecer una nueva organización sin fines de lucro, dadas las reglas específicas del gobierno del Reino Unido en torno al uso de la palabra 'Royal', se ha acordado que su organización sin fines de lucro, cuando se anuncie esta primavera, no se llamará Sussex Royal Foundation”.



©GettyImages



Los duques de Sussex no continuarán usando el término ‘Sussex Royal’ a partir de marzo

“El duque y la duquesa de Sussex no tienen la intención de usar ‘SussexRoyal’ en ningún ámbito después de la primavera de 2020", continuó el portavoz. “Por lo tanto, las solicitudes de marcas registradas que se presentaron como medidas de protección, siguiendo el consejo y el mismo modelo para The Royal Foundation, han sido eliminados”.



A principios de esta semana se informó que los duques estaban en conversaciones con la Reina Isabel sobre si continuarían calificándose como Sussex Royal después de su decisión de retirarse de los deberes reales. Una fuente real le dijo a HELLO!: “Como el duque y la duquesa de Sussex están dando un paso atrás como miembros de la familia real y trabajarán en su independencia financiera, el uso de la palabra ‘Royal’ en este contexto, necesitaba ser revisada. Las discusiones todavía están en curso”.



©WireImage



Los deberes reales de Meghan y Harry terminarán exactamente el 31 de marzo

Meghan y Harry han estado usando el término “Sussex Royal” en su cuenta personal de redes sociales, sitio web y en su fundación. Según los informes, la pareja gastó miles en su sitio web y solicitó la marca registrada “Sussex Royal” en junio pasado, que cubriría una variedad de artículos y servicios, que incluyen ropa, calzado, gorras, libros, calendarios, capacitación en salud y bienestar, servicios de clubes sociales con fines de entretenimiento, organización y realización de ceremonias de premiación, publicación y mucho más. La pareja también lanzó su cuenta “ Sussex Royal” en abril pasado después de separarse de Cambridge.

El duque y la duquesa de Sussex, quienes actualmente se encuentran en Canadá, regresarán al Reino Unido para llevar a cabo sus compromisos reales finales. La pareja acordó no seguir siendo miembros activos de la familia real con su "nuevo modelo" que se pondrá en vigor el 31 de marzo.



Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...