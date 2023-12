Se revela la personalidad de Archie Harrison y nosotros hemos vuelto a enamorarnos

Cuando se dio a conocer la noticia del nacimiento de Archie, los observadores de la realeza estábamos ansiosos por conocer su rostro. ¿Se parecería a su mamá, Meghan Markle? ¿O sería la viva imagen de su papá, el príncipe Harry? Sin embargo, tuvimos que esperar durante dos días hasta que los Duques de Sussex estuvieron dispuestos a presentar a su primogénito al mundo.

¡La espera llegó a su fin! La famosa activista por los derechos de los animales, la doctora Jane Goodall, reveló algunos detalles acerca del temperamento del bebé real después de reunirse con la familia de Sussex y de tener la oportunidad de acunarlo (¡qué afortunada!). ¿Qué dijo? Solo que es tan adorable como su carita. “Él es muy, muy lindo y gentil”, dijo la prestigiada doctora.

La más reciente salida de Archie ocurrió hace algunas semanas, cuando asistió a un juego de polo de beneficencia

Por invitación del príncipe Harry, la doctora Goodall asistió a una conferencia en el Castillo de Windsor. El Duque de Sussex se reunió con jóvenes que realizan un trabajo importantísimo en sus comunidades como parte de la reunión Roots & Shoots Global Leadership de la doctora Jane. Después del evento, la primatóloga expresó su deseo de trabajar con los Duques de Sussex en el futuro.

La doctora Jane Goodall se reunió con Meghan y Harry el mes pasado y espera que puedan trabajar juntos en el futuro

Como reporta la revista Hello!, la primatóloga dijo: “Harry me pidió venir y reunirme con él. He sido nombrada dama del Imperio Británico, así que supongo que él pensó que sería conveniente conocerme. Hicimos clic”. Luego agregó: “Me he reunido con la duquesa una vez, apenas el mes pasado, y con Harry dos veces. Ella me dijo que me ha seguido durante toda su vida. Me comentó: ‘Has sido mi ídolo desde que era niña. Te he adorado toda mi vida’. ¡Al final llegó con Archie y pude acunarlo!”.

Hasta el momento, la información que teníamos acerca de la personalidad de Archie provenía de sus papás, como Meghan indicó a los medios en la presentación oficial: “Tiene el temperamento más dulce. Es tranquilo. ¡Ha sido de ensueño!”. Ahora ya tenemos otra confirmación oficial: ¡la doctora Jane está de acuerdo! A medida que pase el tiempo tendremos más oportunidades de conocerlo mejor.

