Pedro Pascal coordina atuendo con su hermana para la premier de 'Gladiador II'

Pedro Pascal estuvo acompañado de su hermana, Lux Pascal, en el estreno mundial de la esperada película “Gladiator II”. Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen y Denzel Washington, los actores desfilaron por la alfombra roja en el Odeon de Leicester Square en Londres.

Detalles sobre la premier de "Gladiador II"

Fue un evento familiar para Pedro, quien sonrió mientras caminaba junto a su hermana Lux. Ambos apostaron por looks monocromáticos en negro: Pedro lucía elegante con una camisa negra combinada con pantalones y botas que le hacían juego, mientras que Lux deslumbró con un vestido aterciopelado negro de cuello alto y con un detalle de “cut-out” lateral. Ambos firmados por Bottega Veneta.

© Getty Images Los hermanos Pascal fueron vestidos por Bottega Veneta

Pedro y Lux posaron juntos para las fotos en la alfombra roja y compartieron un dulce momento mientras el actor hablaba con los periodistas invitados al evento. Además, el el estreno contó con la presencia de la realeza, ya que el rey Carlos III hizo una aparición especial y se tomó un momento para conocer al elenco de la película.

© Getty Images El actor estuvo acompañado por su padre y hermana, quienes caminaron la alfombra roja de su lado.

Más detalles sobre la filmación y el elenco

Pedro comparte pantalla con Paul Mescal en la película, y ambos se hicieron muy cercanos durante el rodaje. En cuanto a la preparación física para su papel, Pedro también reveló que quería estar en buena forma, aunque no se le exigió realizar un entrenamiento intenso.

© Getty Images El elenco de Gladiador II

“No recibí ninguna indicación para ponerme en forma, pero lo hice. Principalmente para no lastimarme, y no funcionó. Me lastimé de todas formas”, comentó a ET. “Me puse más fuerte de lo que jamás había estado solo para interpretar al personaje, realmente”.

“Definitivamente estoy llegando al punto en el que no puedo simplemente despertarme y hacer cosas así, así que me preparé para eso", añadió Pedro. “Antes podía levantarme y hacer esas cosas, pero las cosas han cambiado, y sabía que quería ser capaz de hacerlo. Entrené y, obviamente, ensayé mucho para poder hacerlo".