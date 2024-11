Mariela Alexandra: la diseñadora de sombreros que está conquistando Nueva York

¿Por qué elegiste enfocarte en sombreros?

​Siempre supe que me gustaba la moda, la idea siempre fue estudiar diseño de modas en Monterrey. Cuando estaba estudiando, me fui de intercambio a Nueva York. Me enamoré de un sombrero negro que compré, a tal grado que no me lo quitaba nunca. Un día, un amigo me dijo que me acompañaba a comprarme otro y caminando en el East Village con un amigo, descubrí un pequeño atelier de sombreros, donde había una señora que ajustaba y hacía sombreros a la medida. Tuve la oportunidad de platicar con la diseñadora y todo el proceso me pareció fascinante, me enamoré.