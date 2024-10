Conoce a Alejandro Palomo, un diseñador de vocación

Hay niños que crecen diciendo querer ser astronautas, bomberos o incluso vaqueros, y con el paso del tiempo, pierden la motivación o el drive de convertirse en aquello que en un inicio se imaginaron; sin embargo, este no fue el caso del diseñador español. Alejandro González Palomo fue uno de esos niños observadores que se fijan en los detalles que uno pensaría dan igual, así fue que se enamoró de la moda a sus 4 años de edad.

“Tuve mucha suerte puesto que desde muy joven supe qué era lo que me gustaba, veía la manera en que mi madre se vestía, dibujaba y jugaba con las barbies con la intención principal de vestirlas" Alejandro Palomo

Alejandro Palomo: un diseñador de vocación

Para Alejandro, la moda es simplemente otro lenguaje mediante el cual una persona comunica quién es. En un mundo que se encuentra en constante movimiento, observar lo que usa una persona nos puede decir mucho de su vida, lo que hace, hacia dónde se dirige e incluso la manera en que creció.

© Launchmetrics Spotlight Palomo Spain SS24

Desde niño, a Palomo le decían que sería diseñador de modas y aunque no lo entendía, sabía que su “llamado” estaba en hacer prendas. “Muchas veces no sabía qué tenía que hacer para llegar a ser un diseñador pero el camino fue claro gracias a que sabía hacia dónde iba".

Alejandro Palomo fundó Palomo Spain en 2016, una marca en la que refleja su personalidad dramática y romántica, una esencia que mantiene hasta la fecha, pues elementos florales y dimensiones exageradas son una constante en sus entregas.

"Como diseñador, procuro mantener la mente siempre abierta para poder referenciar diferentes elementos e incluso algunos inesperados" Alejandro Palomo

© Launchmetrics Spotlight Palomo Spain en NYFW

Hay creativos que tienen una personalidad introvertida, sin embargo, Alejandro Palomo es un ser sociable a quien le gusta conocer gente y salir. Sin embargo, esto no significa que no regrese a sus raíces de manera recurrente. El diseñador tiene su estudio en Córdoba, España, un pueblo con pocos miles de habitantes, perfecto para separarse de la industria y las tendencias. Es ahí donde conecta con sus raíces y deja la magia detrás de cada colección suceder.

La esencia de Palomo Spain: contar historias

En ocasiones, la comparación es inevitable y hay quienes tras la comparación, se suman a tendencias y pierden su esencia. Tras preguntar al creativo sobre la importancia de serse fiel, Palomo explicó que en su proceso creativo es fundamental regresar a casa y separarse del mundo que se encuentra siempre en movimiento. "Siempre he hecho lo mismo, claro que cambia, evoluciona de alguna forma u otra, pero nunca deja de tener mi ADN y eso se debe a que me doy mi espacio para separarme del mundo, y no hay voces que puedan influenciar mi proceso creativo".

© Cortesía Bimba y Lola Palomo Spain juega con los roles de género rompiendo las barreras impuestas por la sociedad

Parece que cada temporada hay una tendencia distinta que seguir, sin embargo, Palomo menciona que en su caso, Palomo Spain ve las prendas como una inversión: "me gusta hacer prendas que acompañen a quien las vista en más de una ocasión, son prendas para toda la vida”.

Siempre hay una relación entre las colecciones de Palomo y el hilo conductor es la historia. Alejandro Palomo busca referenciar constantemente diferentes momentos de la moda y la historia, es por eso que incluye elementos como el satín o el encaje, dos elementos románticos que caracterizan la personalidad de la marca.

© Launchmetrics Spotlight Palomo Spain SS24

Es inevitable querer conocer el proceso creativo detrás de una colección porque de entrada puede parecer algo completamente abstracto. El punto de partida para Alejandro Palomo, son historias, historias que surgen de diferentes formas, muchas veces después de un viaje o una fiesta. “Siempre hay una historia que quiero contar, y parto de ahí para pensar en los personajes de la misma, el lugar donde están y el rol que quiero que cumplan dentro de la misma historia”.

Cada colección de Palomo Spain conecta no sólo con la vida personal del diseñador, sino con toda la de su equipo. Mencionó que la clave de tener un buen equipo está en hacerte de gente que crea en tu visión y tu historia al igual que tú, así como motivarlos a contar parte de su historia a través de sus distintas aportaciones. “Es muy reconfortante ver que tu equipo está en sintonía”.

La colaboración entre Palomo y Bimba y Lola

Palomo Spain y Bimba y Lola colaboran una segunda vez para una colección que fusiona el ADN de ambas marcas. Ambos equipos creativos se admiraban mutuamente y fue el equipo de Bimba y Lola quienes se acercaron a Alejandro Palomo para hacer una colección con lo mejor de ambas marcas.

© Cortesía Bimba y Palomo Bimba y Palomo SS24

“Bimba y Lola tiene una personalidad muy dinámica, divertida y Avant-garde, cuando comenzamos a trabajar juntos se dio la posibilidad de experimentar como nunca lo habíamos hecho en Palomo, cosa que fue muy divertida”.

La primera colección salió en 2023 y fue todo un éxito, por lo que una vez más colaboran este año para una entrega que retoma los elementos del primer drop para exagerarlos y dramatizarlos. Vemos un juego de texturas, colores, estampados y figuras, bolsos que simulan flores. Una colección para la mujer moderna, que no teme llamar la atención y está siempre en busca de propuestas diferentes.