Paris Hilton se inspira en el filme 'Pulp Fiction' para Halloween 2024

Encontrar un buen disfraz de Halloween puede ser tan sencillo o tan complicado como tu quieras hacerlo, existen disfraces icónicos y que nunca pasarán de moda, sin embargo, esto no significa que no sea divertido de vez en cuando salir de la zona de confort para un disfraz un poco más extravagante.

Si bien hay jóvenes que apuestan por tomar un outfit brilloso y una peluca rubia para retratar a la icónica Paris Hilton (quien en sí misma se ha convertido en un ícono de la cultura pop), Hilton no duda en salir de su zona de confort para disfrazarse cada año y celebrar Halloween, pero siempre de una manera cute y no tanto aterradora.

Paris Hilton como parte del universo de Tarantino

Los personajes de las películas de Quentin Tarantino son unos de los más utilizados por jóvenes alrededor del mundo. Incluso hay quienes apuestan por coordinar con sus parejas o amigos para retratar duplas de las historias del director. Hay quienes apuestan por vestir el clásico conjunto amarillo de "Kill Bill" e incluso quienes se van como el dúo dinámico de "Once Upon a time in Hollywood".

© @parishilton Paris Hilton como Mia Walace de "Pulp Fiction"

Así que en esta ocasión, Paris Hilton se transformó en Mia Wallace interpretada por Uma Thurman en la aclamada película de “Pulp Fiction”. Hilton cambió su icónica melena rubia por una peluca negra de corte bob clásico y fleco para el Halloween de este año.

El segundo disfraz de Paris Hilton

Sin embargo, la temática de Halloween no paró ahí, pues Paris Hilton compartió a través de sus redes sociales un segundo disfraz en donde referencia y hace homenaje a Britney Spears a principios de los años 2000. Específicamente en el icónico video de “Baby One More Time” donde personifica a una estudiante de High School, y hace toda una coreografía dentro de instalaciones escolares.

© @parishilton Paris Hilton como Britney Spears en "Baby one more time"

Recordemos que Paris Hilton y Britney Spears son buenas amigas, por lo que al compartir las imágenes, Hilton escribió en su publicación de Instagram: “It´s Britney B**ch, I love you Icon @britneyspears”.

No es la única celebridad que ha retratado a la princesa del pop para celebrar Halloween. Hace un año, la misma Hailey Bieber apostó por vestirse como Britney Spears también. La modelo usó dos looks de Spears, uno de ellos siendo el mismo que Hilton lleva para 2024, así como el tracksuit rojo de efecto plastificado que la cantante y bailarina lleva en el video de “Oops!… I did it Again”.