El majestuoso vestido de Ester Expósito para ser premiada como una de las mujeres más influyentes del año

Existen duplas que van de la mano siempre, sin importar el paso del tiempo. El dúo de blanco y negro es el ejemplo perfecto de cómo una combinación definida en la moda, puede ser siempre esa respuesta correcta a la crisis de no saber qué ponernos. En los eventos de mayor formalidad, se suelen elegir vestidos y conjuntos monocromáticos. Sin embargo, ¿por qué no atrevernos a salir de lo “normal” y elegir un vestido de un dúo cromático para crear ese factor sorpresa que tanto nos gusta.

Si alguien sabe cómo sacarnos de nuestra zona de confort al momento de vestir es Ester Expósito. La española tiene uno de los estilos más aplaudidos de la industria del entretenimiento porque ha sabido sacar el mayor provecho a su figura y su esencia. La hemos visto llevar atuendos románticos, sofisticados y minimalistas y, en cada uno de esos casos, ha sabido hacerlo de una forma única.

A principios de la semana, la española tuvo una icónica aparición en la premiación Bazaar Women of the Year 2024 donde fue galardonada con el premio “New Generation” como una manera de reconocer el impacto trascendente que la joven ha tenido tan solo en sus 24 años de edad. La velada se volvió mágica con el impresionante discurso que la actriz compartió donde habló sobre las críticas que ha enfrentado por su cuerpo. Además, lució un espectacular look en blanco y negro que nos recordó que esta dupla nunca pasa de moda.

Así fue el look de Ester Expósito para ser premiada como una de las mujeres más influyentes del año

¿Alguien dijo “caída libre”? Así podríamos definir el vestido que la española seleccionó para acompañarla durante el recibimiento de su premio por ser una de las mujeres de mayor trascendencia en la actualidad. Y es que la joven apostó por la clásica combinación de blanco con negro pero en un diseño poco convencional y lleno de elegancia. Se trató de un vestido ajustado hasta los muslos en color negro, con la espalda descubierta y un escote pronunciado. Para la parte inferior, el look caía con dinamismo en una falda plisada color blanco que llegaba hasta el piso.

La española combinó este femenino y creativo look con una cabellera suelta con ligeras ondas en la parte inferior, para darle ese toque minimalista que ya caracteriza a la joven. Además, mantuvo su maquillaje glowy y en tonos rosados claro con maquillaje de Charlotte Tilbury para dar ese toque final de impacto.

Fue así, luciendo espectacular, radiante y segura de sí misma que Expósito pronunció uno de los discursos más importantes de este último año donde tocó temas como el respeto a la diversidad corporal y la invitación a la empatía por parte de los usuarios de redes sociales. “No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando”, comentó la actriz al momento de recibir su premio.