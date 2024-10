Conoce a la diseñadora latina que fue elegida para colaborar con 'Emily in Paris'

¿Siempre pensaste en trabajar en moda?

En realidad no, aunque la moda era algo que me encantaba. Estudié hotelería y trabajé 11 años en esa industria antes de atreverme a emprender con mi propia marca. Me tomé un año sabático, me di un tiempo de la industria hotelera y fue cuando después de hacer una reflexión interna decidí emprender con mi propio, fue así como comencé con Undercover.