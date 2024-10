Sarah Jessica Parker tiene los botines 'vintage' más 'cool' de la temporada

Sí, todos lo sabemos: el otoño es la mejor temporada para sacar a pasear nuestra colección de botas y botines. La llegada del frío no hace nada más que orillarnos a crear look abrigadores y llenos de creatividad. Y en esta fórmula no pueden faltar unas botas o botines con tacón para elevar cualquier look. ¿Lo mejor de todo? Existen muchos modelos y estilos en este calzado que lo volverán el indicado para la estación. Sin embargo, cuando creíamos que habíamos visto todo, cuando de calzado se trata, Sarah Jessica Parker nos sorprende con un nuevo modelo lleno de nostalgia.

Nuestro momento favorito de cada semana es sin duda ver a la actriz sorprendiendo en las calles de Nueva York con atuendos que enseguida se vuelven una inspiración para todos. Parker se encuentra filmando “And Just Like That” por lo que es de esperar que los outfits con los que podemos verla, estén cargados de este Je ne sais quoi que solo su personaje de Carrie Bradshaw puede ofrecer. Sin embargo, en esta ocasión no fueron las prendas en sí las que llamaron nuestra atención sino el calzado que la actriz portó y que se volvió protagonista.

Las botas vintage de Sarah Jessica Parker

¿Alguien dijo “el reinvento de las corporate girlies”? Bueno, pues el último atuendo de la actriz demostró que la estética de oficinista puede volverse colorida y dinámica. La clave está en elegir una pieza atemporal y agregarle un complemento fuera de lo común. En el caso de Parker esto se tradujo en un vestido camisero de satén en color rosa que integraba algunos nudos para darle un giro inesperado. Lo mejor fue que en vez de combinar esta pieza con unos clásicos botines blancos, la actriz se inclinó por unos botines vintage que rondan entre los suecos y los botines con agujetas.

© Grossby Group Sarah Jessica Parker

Estas piezas, en color blanco, nos demostraron que quizá es momento de traer de regreso este tipo de calzado que era muy utilizado en los años 80's. Además de incluir este complemento ideal, la actriz portó una tote bag para darle un aire mucho más casual e informal al atuendo. Su cabellera, clásicos rizos dorados, se mantuvieron sueltos y rebeldes con ese volumen que la caracterizan.

© Grossby Group Sarah Jessica Parker

Además de dejarnos sorprender por la elección de calzado, pudimos darnos cuenta de que Sarah Jessica Parker está apostando por el color rosa vibrante como un tono infalible en nuestro armario. Otro de sus recientes looks incluyó un vestido rosa estilo princesa con falda de tul que complementó con un tocado XL y una gabardina de cuadros.