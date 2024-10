Complementa tus 'looks' con un reloj que se adapte a tu estilo de vida

El equivalente a “los diamantes son los mejores amigos de una mujer” es “el reloj es el mejor amigo de un hombre”. Y es que este accesorio se ha convertido en un elemento que va más allá de marcar la hora y la fecha. Hoy es un símbolo de lujo, exclusividad, sofisticación y la consciencia del tiempo. Por eso es que encontrar el reloj ideal que refleje tu personalidad y esencia es más que importante para que cualquier look tenga la coherencia que estás buscando.

Desde los primeros registros del reloj como accesorio en 1524, cuando éste era de bolsillo, hasta el más reciente boom por los relojes inteligentes, no cabe duda que este complemento se ha convertido en un “must” sin importar el estilo de vida. Por eso es que, a la hora de crear un look, no podemos dejar de lado incluir este imprescindible accesorio. ¿Lo mejor de todo? Siempre habrá un modelo que se adapte a tus necesidades y gustos en cuestión de materiales, color, precisión y tamaño.

Conoce “Cubitus”, una colección inspirada en lo mejor de la relojería

Bajo este conocimiento es que Patek Philippe, firma suiza de relojería de lujo, ha lanzado una nueva colección bajo el nombre de “Cubitus”. Su objetivo es simple, alcanzar a aquél hombre que no sólo busca exclusividad y calidad pero que sabe lo que quiere y tiene muy claro lo que está buscando. Es así que nace esta colección que se vuelve determinante y fuerte. Como ya es costumbre en la firma relojera, sus diseños son reconocibles a simple vista y, en esta ocasión se logra a través de un interés notable por lo geométrico. Para lograrlo, se inspiraron en una nueva visión que mezcla el cuadrado, el círculo y el octágono.

© Jean-Daniel Meyer Patek Philippe

La característica principal de “Cubitus” es que logra fusionar a la perfección lo elegante y lo deportivo; adjetivos que bien describen al hombre contemporáneo. Esta esencia sport élégant, se hace presente con detalles como un juego de luz incomparable, un brazalete metálico y acabados satinados.

Encuentra el reloj ideal para ti

Para el hombre conocedor

© CORTESÍA Patek Philippe

Un hombre que conoce y se apasiona por el mundo de la relojería es capaz de identificar detalles nunca antes vistos, o poco explorados, al primer vistazo. Por eso es que requiere de un reloj elevado, exclusivo y que, como dicen por ahí, sea de “nicho”. Para él los detalles sí importan por lo que cada centímetro del reloj tendrá que reflejar un propósito único. Bajo esta línea es que nace el nuevo modelo de Patek Philippe: Cubitus Gran Fecha, Día y Fases de Luna. Elaborado en platino y decorado con diamantes, este modelo demuestra una esencia técnica.

Para el hombre nostálgico

© CORTESÍA El modelo Cubitus referencia 5821/1AR-001 se distingue por su esfera azul con relieve acuñado. Sin duda se trata de un diseño sin precedentes.

No hay duda que lo clásico nunca pasará de moda y por eso es que hay caballeros que prefieren inclinarse por esos detalles y colores que nos transportan al pasado y nos recuerdan a aquellos relojes que utilizaban los hombres en los años 50's o 60's. Si lo que buscas es un modelo con estas características, puedes inclinarte por aquellos en detalles de oro rosa o que mantengan las siluetas tradicionales que tanto amamos.

Pare el hombre deportivo

© CORTESÍA El modelo Cubitus Referencia 5821/1A-001 incluye un sistema de ajuste de bloqueo y un cierre para un uso cómodo y seguro.

Si lo que buscas es un modelo mucho más relajado que oscila entre lo casual y lo deportivo, no hay nada como integrar un modelo en color plateado que se contraste con colores mucho más juveniles como un verde oliva que se complemente perfectamente con el acero de la correa. Además, puedes buscar modelos que aseguren comodidad y facilidad de movimiento en todo momento.